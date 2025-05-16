Kesha веселится в Boy Crazy

Гиперпоп-трек с заразительной, оптимистичной мелодией и темами об одержимости и желании знаменует собой последний анонс нового альбома певицы из Лос-Анджелеса '. (PERIOD)', который должен выйти 4 июля на ее собственном лейбле Kesha Records, дочерней компании Warner Music.

Кеша написала этот сингл в соавторстве с Мэдисон Лав и Жоне, а спродюсировали его они с Жоне вместе.

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Другие синглы, уже выпущенные с альбома, следующего за 'Gag Order' 2023 года, включают ее совместную работу с T-Pain в марте, YIPPEE-KI-YAY, и ее треки 2024 года Joyride и Delusional.



Kesha

Kesha поддержит альбом туром Tits Out в Северной Америке этим летом, в котором примут участие со-хедлайнеры Scissor Sisters, а также Slayyyter и Rose Gray. Тур последует за ее концертами House of Kesha UK в Глазго и Манчестере, а также выступлением в качестве хедлайнера на лондонском Mighty Hoopla 1 июня.