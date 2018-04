Bob Dylan и Kesha записали песни для однополых пар

В сборник вошли композиции таких артистов, как Боб Дилан, Кеша, St. Vincent, Бен Гиббард, пишет Lenta.ru со ссылкой на The New York Times. Все они исполнили каверы на классические хиты, измененные таким образом, чтобы треки могли «служить свадебными гимнами для пар одного пола».



В частности, Дилан спел песню She’s Funny That Way («В этом ее чудачество») из «Великого американского песенника». Он заменил название на He’s Funny That Way («В этом его чудачество»), чтобы объектом любви стал мужчина. Оригинальная композиция была написана в 1929 году.

Мужчины, записавшие треки для сборника, пели о мужчинах, а женщины — о женщинах. Например, композиция певицы Кеши получила название I Need a Woman to Love («Мне нужна женщина, чтобы ее любить»).

Пластинка получила название Universal Love («Универсальная любовь»). Плейлист доступен в Spotify, полноценный релиз намечен на 6 апреля.