Chappell Roan выпустила The Subway

Спустя больше года с момента её дебюта с этим треком на Губернаторском балу 2024 года, где она появилась в зелёном боди-арте для косплея Статуи Свободы, «The Subway» наконец-то появилась на стриминговых сервисах. Поклонники уже хорошо знакомы с песней, поскольку поп-звезда часто исполняет её на своих концертах, но теперь у них наконец-то будет официальная студийная запись.

В этой балладе о том, как она влюбилась и пережила душевную боль в Нью-Йорке, Роан с нетерпением ждёт дня, когда наконец забудет о своём бывшем.

«Это просто ещё один день, / И он не закончится, пока не закончится, — поёт она, а затем в катарсическом припеве добавляет: - У неё есть, у неё есть путь, / У неё есть путь, у неё есть путь».

Chappell Roan

«The Subway» вышел через несколько месяцев после того, как Роан выпустила «The Giver», который достиг пятого места в чарте Billboard Hot 100. До этого вышел прорывной сингл «Good Luck, Babe!», который в прошлом году вознёс уроженку Миссури на статус суперзвезды после выхода дебютного альбома The Rise and Fall of a Midwest Princess.

С тех пор Роан намекнула, что готовится приступить к работе над своим вторым альбомом, но перед этим она даст серию концертов в Лос-Анджелесе, Канзас-Сити и Нью-Йорке.

«Я так люблю эти три города + хотела бы сделать что-то особенное, прежде чем уехать писать следующий альбом, — написала она в соцсетях в июле. - Не могу дождаться встречи с вами».