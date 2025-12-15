Lady Gaga остановила концерт после падения танцора

Во время шоу произошла непредвиденная ситуация: стадион Accor оказался под проливным дождем, из-за чего артистке и ее команде было сложнее удержать равновесие во время сложных поддержек и танцевальных движений.



Lady Gaga

По информации Variety, оказия приключилась с танцовщиком Майклом Дамески во время исполнения Леди Гагой песни «Garden of Eden». Увидев, что молодой человек оказался за пределами площадки, певица тут же вытянула руку и попросила звукорежиссера остановить музыку. Как только всё стихло, Гага обратилась к зрителям.

«Одну секунду. У нас только что произошел несчастный случай на сцене. Всё в порядке, просто подождите секунду, пожалуйста», - произнесла Леди Гага.

Затем певица спрыгнула вслед за Дамески, чтобы убедиться в отсутствии у него серьезных травм, прежде чем возобновить концерт. Позже танцор опубликовал в микроблоге пост, в котором уточнил, что ничего серьезного с ним не случилось и что он смог завершить «последнее в этом году выступление».

Тем же вечером Леди Гаге пришлось прервать второе шоу из-за непогоды после того, как другая танцовщица поскользнулась на мокром покрытии и получила травму. Примечательно, что это снова произошло во время исполнения композиции «Garden of Eden». Тогда Гага объявила пятиминутный перерыв, чтобы команда танцоров могла нанести немного воска на туфли, после чего концерт был возобновлен.