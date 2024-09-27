Леди Гага выпустила альбом «Harlequin» в настроении «Джокера-2»

Альбом вдохновлен фильмом «Джокер: Безумие на двоих» и образом Харли Квин, которую сыграла певица. Альбом состоит из 13 песен, 11 кавер-версий и два оригинальных трека, «Happy Mistake» и «Folie à Deux». В том числе в релиз вошла полная версия песни «The Joker», отрывок из которой был обнародован 25 сентября.

«Это сопутствующий альбом для фильма, поэтому в нем так много музыки из «Джокера», а также несколько оригинальных произведений, которые я написала для фильма, и одно, предназначенное только для альбома, называется «Happy Mistake»», - рассказала ранее Леди Гага.

«Джокер: Безумие на двоих» – музыкальный фильм. Поэтому в саундтрек вошли некоторые песни из известных мюзиклов. Например, «Get Happy» звучала в картине «Летние гастроли» (1950) в исполнении Джуди Гарленд. «Smile» – песня Чарли Чаплина из «Новых времен» (1936), а «The Joker» взята из театрального спектакля «Рев грима, запах толпы».



Lady Gaga в образе Харли Квин

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Над новыми песнями (кроме вышеперечисленных, это композиция «Folie a Deux») и аранжировками каверов классических хитов певица работала со своим женихом Майклом Полански. Трек «Folie à Deux» Леди Гага сочинила полностью сама, а «Happy Mistake» – вместе с продюсером BloodPop, приложившим руку к ее альбомам «Joanne» (2016) и «Chromatica» (2020). Вот что певица рассказала о «Happy Mistake»:

«На протяжении всей карьеры я изображаю сумасшедшую девушку. Для меня это стало способом отделиться от своей истинного лица – но это все еще я. Это песня о том, что если я когда-нибудь и буду счастлива, полна радости, то это будет ощущаться как несчастный случай. Долгое время в своей жизни я шла по довольно бесполезному пути, потому что была оторвана от реальности».

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» выйдет в мировой прокат 2 октября. Музыку к картине написала Хильдур Гуднадоуттир, и саундтрек также будет выпущен отдельным альбомом. На Венецианском фестивале его уже некоторые успели посмотреть – и пока отзывы довольно смешанные. Критики пишут, что сиквел не дотягивает до первого «Джокера» (2019). Но к игре Леди Гаги и Хоакина Феникса претензий ни у кого нет.

В феврале 2025-го Леди Гага обещает выпустить новый альбом, уже полноценный. Подробности появятся скоро – первый сингл выйдет в октябре.