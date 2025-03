Леди Гага выпустила новый студийный альбом «Mayhem»

В треклист вошли 14 песен, включая хиты «Die With a Smile», «Disease» и «Abracadabra».

В записи «Mayhem» участвовали Бруно Марс и французский электронщик Gesaffelstein. Первого можно услышать в песне «Die With a Smile», второго – в «Killah». Над материалом также работал бизнесмен и предприниматель Майкл Полански, жених Леди Гаги. Он выступил соавтором многих треков. А при создании «Abracadabra» Гага использовала сэмпл из «Spellbound» Siouxsie and the Banshees – участники группы указаны в выходных данных песни.

Леди Гага заявила, что «боялась» записывать альбом «Mayhem»:

«Mayhem появился на свет, потому что Майкл сказал мне: «Тебе нужно сделать поп-альбом». И он был прав. Я так и сделала. Но я не понимала, насколько я боялась делать этот альбом. Я думала, что это больше не часть меня, что музыка, которую я делала в начале своей карьеры, осталась позади, но я поняла, что все эти вещи все еще во мне».



Анонсируя «Mayhem», Леди Гага говорила о музыкальном разнообразии и влиянии множества жанров и артистов: альтернативы 1990-х, французской электроники, Дэвида Боуи, Принса. Также певица намекала на сходство нового альбома со своими ранними записями – и хитом «Bad Romance» в частности.

В Mayhem Гага обращается к мрачной эстетике и звукам, которые полюбились фанатам, когда она глотала чётки и позировала с трупами в начале своей карьеры. Тексты и клипы на «Abracadabra» и «Disease» отсылают к этому, но они также представляют более утончённую Гагу, у которой за плечами 16 лет, 14 премий «Грэмми» и семь альбомов.

«Я хотела вернуться к старому, но при этом открыть что-то новое, что, как мне кажется, трудно сделать, — говорит она о Mayhem. — В альбоме есть несколько моментов, когда кто-то может сказать: «О, это напоминает мне вот это», потому что у меня есть свой стиль, но я постаралась в музыкальном плане выйти на новый уровень».

Она называет «Killah», трек в стиле индастриал-фанк с участием Gesaffelstein, своей самой любимой песней. Ближе к концу альбома она исполняет жутковатую песню о любви «Blade of Grass» о предложении руки и сердца, сделанном ей женихом Майклом Полански. И она отдаёт дань уважения покойному Рику Дженесту, или Зомби-парню, назвав песню в честь культовой модели Born This Way.

«Я из тех, кто определённо может чувствовать себя неуверенно, но в этой пластинке я на пике уверенности. И это часть пути Mayhem как одной ночи. Если представить альбом как одну целую ночь, то это как тот момент ночи, когда ты чувствуешь себя лучше всего».

Сейчас новый релиз Леди Гаги возглавляет iTunes в 28 странах и Apple Music в шести странах.