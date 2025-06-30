Дом Виктора Дробыша на Новой Риге выставлен на продажу

Трехуровневый дом (два этажа и цокольная часть) находится на Новорижском шоссе в девяти километрах от МКАД. Его площадь - 2 тысячи квадратных метров.



Виктор Дробыш

В доме, как сообщили в NF Group, насчитывается семь спален, 12 санузлов. Также в нем расположены винный погреб, чемоданная, кладовые, гардеробные, косметологический кабинет, студия звукозаписи, тренажерный зал, игровая комната, зона спа с сауной, хаммамом, массажным кабинетом и купелью.

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В холле расположена парадная лестница с балясинами из хрусталя ручной работы итальянских мастеров. Гостиная площадью 115 квадратных метров с хрустальными люстрами и антикварным камином имеет второй свет. Также есть терраса с зоной барбекю.

На участке в 41 сотку находится футбольное поле и спортивная площадка. На въезде располагаются фонтан, парковка на шесть автомобилей, гараж на три машино-места с квартирой для персонала на втором этаже.