Дробыш рассказал о состоянии Носкова после инсульта

«Помимо всех проблем, которые на него навалились, он умудрился еще сломать ногу. Это усугубляет просто движение, поэтому он ходит с палочкой», - рассказал НТВ Виктор Дробыш.

После инсульта, который произошел с Носковым в марте прошлого года, у певца не двигается правая рука, но уже восстановилась речь. И самое главное, Николай Носков поет.



Николай Носков

Любимая семья и сейчас рядом с музыкантом. Друзья рассказывают, что жена Носкова ни на шаг не отходила от постели супруга, после инсульта певец больше недели провел в реанимации. Потом начался долгий период реабилитации. Марина учила мужа заново говорить, ходить и жить полноценной жизнью.

Виктор Дробыш рассказал, что семье Носкова сейчас тяжело, в том числе материально. Поэтому продюсер задался целью устроить грандиозное возвращение Николая Носкова на сцену. Продюсер уверен: уже в следующем году певца увидят миллионы его поклонников.