Носкова и Долину представят к госнаградам

В понедельник состоялось заседание экспертного совета по наградам при Минкультуры РФ. В его состав входят такие деятели культуры, как ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, режиссеры Владимир Хотиненко и Карен Шахназаров, скульптор Андрей Ковальчук, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, председатель Союза композиторов Алексей Рыбников, президент Российской академии художеств Зураб Церетели и другие.



Николай Носков

"Я скажу пару слов и вас покину, предоставив этот радостный вопрос, обсуждение и голосования по премиям, наградам и званиям, профессионалам", — сказал министр культуры РФ Владимир Мединский, открывая заседание.

В ходе заседания эксперты голосовали за кандидатов, представленных к государственным наградам, одобрив кандидатуры певицы Ларисы Долиной, певца Николая Носкова, актера Сергея Маковецкого, худрука театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова Рудольфа Фурманова и преподавателя по корейскому танцу детской школы искусств "Этнос" Евгению Ким. Далее документы будут направлены в Администрацию президента, передает РИА Новости.