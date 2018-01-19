На несуществующий концерт Носкова продаются билеты

"От лица российского музыканта, певца и композитора Николая Ивановича Носкова, доводим до вашего сведения, что общественность находится в недоумении и крайне возмущена информацией, размещённой на сайте билетного агентства «Biletmarket.ru», о предстоящем концерте артиста 24.05.2018г. По утверждению представителей билетного агенства «Bilermarket.ru», данный концерт был перенесён с 2017 года на 2018 бывшим концертным директором Антоном Витальевичем Матросовым, без подтверждающих это документов.

Как известно, в марте 2017 года Николай Носков был госпитализирован в одну из клиник Москвы для прохождения длительного лечения после перенесённого им тяжелого заболевания, в связи с чем были отменены все запланированные концерты на неопределенный срок до момента выздоровления артиста. Данная информация была размещена на официальных интернет-ресурсах артиста.



Афиша, размещенная на biletmarket.ru

По сведениям, предоставленным очевидцами, на сайте «Biletmarket.ru» размещена афиша данного концерта 24.05.2018 года без согласования с представителями артиста, а так же ведётся активная продажа билетов без каких-либо разрешающих это документов со стороны артиста", - сообщается в соцсетях артиста.