Николай Носков стал дедушкой

Важное событие в жизни артиста произошло в ночь со вторника на среду. Судя по всему, наследница Носкова замечательно себя чувствует и восстанавливается после пополнения в семье, пишет «Стархит».



Николай Носков

Николай Иванович и его близкие отмечают появление прелестной малышки на свет. Артист искренне рад стать дедушкой во второй раз. Сообщение о рождении ребенка появилось в официальной группе Носкова во «ВКонтакте».

«Дорогие друзья! Спешим разделить с вами радость! Вчера, 26 декабря 2017 года в 22.46 по московскому времени, накануне самого волшебного праздника, у Николая Ивановича родилась замечательная внучка! Теперь он с гордостью носит почетное звание «Дважды дедушка». Присоединяемся к поздравлениям и желаем крепкого здоровья малышке и всей семье!» – написали в группе артиста.