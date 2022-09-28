Носков, Пьеха и Ivan живьем спели «Не вставай на колени»

Николай Носков, Стас Пьеха и Ivan вместе посетили студию шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», чтобы исполнить свою совместную песню о настоящих мужчинах «Не вставай на колени». В создании текста для баллады поучаствовал Стас Пьеха, рассказал сам музыкант.



Николай Носков, Стас Пьеха и Ivan

«Мне показали демку, которую уже Ivan исполнял. Музыку написали трое – Виктор Дробыш в содружестве с Виктором Дудко и Ivan, текст был Натальи Касимцевой. Мне понравился припев, но я переписал куплеты на более пацанскую ситуацию. За это меня поэты не любят – я всегда меняю текст. Но я с уважением отнесся к прекрасному припеву. А дальше мы втроем спели, история начала набирать обороты. Вместе с Киселевым, Дробышем, Романовым мы масштабировались в нечто большее, чем просто песня».

Олдскульного рока в песню добавило участие в записи трека легендарного рок-музыканта Игоря Романова. С Игорем, который не смог приехать на радиостанцию, ведущие шоу «Мурзилки Live» пообщались по телефону.

«По-моему, только такие баллады и нужны сейчас. Мне это близко, поэтому постарался – сыграл соло и спел несколько строчек. Да и вообще, здорово работать в такой компании талантливых людей», – заявил гитарист.







Николай Носков

Живая премьера баллады «Не вставай на колени» с участием Николая Носкова, Стаса Пьехи и Ivan транслировалась в прямом эфире «Авторадио» и в официальной группе радиостанции в сети «ВКонтакте». Эта песня не отпускает его с того самого момента, как он впервые ее услышал, признался после выступления Стас Пьеха.

«Как услышал демку, так она меня и не отпустила. Две ночи переделывал текст. Он был хороший, но немножко с женской стороны. Мне нужен был мужской взгляд. Я увидел какие-то понятийные вещи из 90-х, но самые правильные – не прогибайся, не опускайся, не предавай свои принципы, друзей, близких, иди до конца», – поделился Стас Пьеха.

Рассказал музыкант ведущим «Авторадио» и о своем долгом сотрудничестве с Виктором Дробышем, которое, по его словам, превратилось со временем практически в братские отношения.

«Это дружеская безусловная любовь, если надо поддержать – поддержу в любом начинании. И периодически раз в два года случается какая-то магия, у него появляется песня, а у меня желание исправить текст, иногда даже написать целиком», – пошутил артист.