Николай Носков спел в Зеленом театре ВДНХ. Как это было

После злосчастного инсульта 2017 года у него отнялась одна половина тела. Ну вот представьте: ты один из лучших вокалистов в стране, куча проектов и концертов, - и вот такое. Все эти шесть лет он восстанавливался, как мог. Уже в 2018 году он впервые после несчастья появился на сцене, и с тех пор каждый его выход на сцену — это немножечко подвиг. И я вижу положительную динамику выздоровления. Вначале это выглядело как человек на инвалидной коляске, едва держащий микрофон. Потом он начал понемногу стоять. Теперь же он понемногу ходит, пусть и при помощи палочки. Но главное, что его великолепный мощный голос никуда делся. Он с ним. Да, чуть ухудшилась дикция, но она всегда у него была так себе. Почти все слова слышны и разборчивы. Ну просто порадовал.

Не все ведь помнят, но он с самого начала работал с настоящими профи. Сначала ВИА «Надежда» с легендарным Михаилом Плоткиным на пару с Владимиром Кузьминым, потом сам Давид Тухманов (а он абы кого не брал) с группой «Москва» на пару с Алексеем Беловым, а потом и почти культовая уже группа «Парк Горького» с тем же Беловым и Маршалом. Биография!

Сейчас делами Носкова занимается Виктор Дробыш, так что на разогреве всегда выступает его артист Ivan, он же Александр Иванов. Артист исполнил несколько песен, в том числе «Не стреляй» и «Снова тебя забываю». Но публика ждала, конечно, Носкова.



Ivan

Николая вывезли на сцену на инвалидной коляске под фонограмму песни «Живой», после чего он поднялся и аккуратно пересел в кресло. Весь зал встал и захлопал. Он взял микрофон: «Спасибооо! Я очень-очень… Спасибо!», и понеслось. Сначала лирические песни под клавишные с рояльным тембром и струнным квартетом: «Доброй ночи», «Узнать тебя», трагичный «Романс» («Вот это да! Спасибо! Спасибо», - Носков).

Голос в отличной форме, чрезвычайно узнаваем, все опевания и высокие регистры при нем.



Николай Носков

Группа в том же составе, что играла с IVAN, присоединилась к Носкову на «Зачем». Загрохотали барабаны, бас, гитары. Я заметил в этот момент на лице Николая ну вот буквально признаки блаженства. Он был счастлив. И когда сейчас многие льют непонятно что на мельницу Дробыша, - якобы это эксплуатирует артиста, - моим ответом будет вот эта блаженная улыбка Николая. Он счастлив от того, что по-прежнему на сцене, что публика его любит, что он поет. Это дорогого стоит. И спасибо Дробышу, что он все это обеспечивает.

Звук в Зеленом театре ВДНХ оказался на удивление приличным. Аж машины рядом где-то забибикали сигнализацией. Абсолютно чистый по диапазонам, ровный. Порталы доносили и сверхнизкие частоты, и прозрачные верхушки скрипок и голоса Носкова. «Неси меня» с индийской перкуссией, фанк-баллада «Я тебя прошу» с хард-роковой гитарой, - здесь уже Носков попросил петь аудиторию, и зрители послушно затем пели все подряд песни с завидным энтузиазмом, часто вместо Носкова. Там сложный звук, но аппаратура вытянула, несмотря на разразившийся небольшой ливень. Зрители тоже, благо всем выдали заранее бесплатные дождевики.

Я же в детстве долго жил неподалеку от Зеленого театра. Можно сказать, все мое детство и отрочество прошли там. И я слушал много концертов там. Денег не было, но были места… гм... где можно было слушать и даже отчасти видеть концерты пронырливому ребенку. Наберешь в грушевых садах фруктов, и грызешь их под какого-нибудь Леонтьева. Так вот, невероятно приятно было видеть, что вокруг Зеленого театра до сих пор куча народу стоит и слушает концерты. Это живая жизнь, как она есть.

«Спасибо» в какой-то арабской аранжировке тоже зашло хорошо. А вот песню «Паранойя» Носков уже давно не может петь, так что тут опять же пригодился IVAN, спевший основную партию, но Носков сверху накинул несколько энергичных криков. Блок хитов продолжила «Я тебя люблю», которую Носков исполнил без вступления (может быть, не вступил вовремя), но продолжил с какими-то изменениями в тексте, но вполне в канве. Честно говоря, не рассмотрел около Носкова экрана с подсказками текста, возможно, причина в этом. Кажется, зрители отнюдь не разочаровались бы в любимом артисте, если бы даже увидели экран с подсказками.



Николай Носков

Великая баллада «А на меньшее я не согласен» Носков спел тоже с бардаком в текстах, проглотил куплеты. Виктор Дробыш, ну подарите уже Носкову экран с текстами! Почему у какого-то Байдена он есть, а у чудесного русского певца Николая Носкова его нет? А вот «Снег» прозвучал как надо, и зрители бодро пропели его под клавиши. На «Это здорово» (тут наконец-то снова дали звук струнному квартету) Носков вообще отдал микрофон залу Зеленого театра, лишь частично пропевая отдельные фразы. Под эту же мелодию музыканты вышли на поклон, что логично.

Николай Носков в отличной вокальной форме, если кто сомневался. Можно смело идти на его концерты.

А «Лето музыки на ВДНХ» продолжится концертами Mia Boyka, Сергея Пенкина, Пелагеи и других артистов.

Гуру КЕН

Фото: Михаил БРАЦИЛО