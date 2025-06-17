Главные хиты Николая Носкова прозвучат в Зеленом театре ВДНХ

Неповторимая уникальная манера исполнения, мужество, благородство и песни, которые неизменно становятся хитами, - это и есть секрет феноменального многолетнего успеха. Николай Носков пользуется неизменным вниманием и любовью зрителя.



Николай Носков

Его неподражаемый голос, харизма и уникальный репертуар принесли артисту любовь поколений, множество наград и премий. Заслуженный артист России, пятикратный обладатель музыкальной премии «Золотой граммофон», лауреат премий «Овация» и «Виктория» выйдет на сцену с программой, в которой прозвучат всеми любимые хиты из репертуара «Это здорово», «Паранойя», «Снег», «Я тебя люблю», «На меньшее я не согласен».

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Поклонников ждет по-настоящему живая, незабываемая атмосфера летнего концерта.

Специальный гость: IVAN.

04 июля 2025, 20.00. Зеленый Театр ВДНХ