Вопрос о присуждении Носкову Заслуженного артиста рассмотрят повторно

Об этом сообщил в среду журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Что касается Николая Носкова, то мы посмотрели протокол решения совета. Действительно, в условиях обсуждения и тайного голосования решение по нему было отложено, перенесено. Но, с учетом того, что к нам обратился целый ряд деятелей культуры и, как выяснилось, у него тяжелое заболевание, то мною принято решение инициативно подготовить все документы для присуждения ему "Заслуженного артиста" и вынести без очереди на ближайший экспертный совет, который состоится через две недели", - заявил Мединский.



Николай Носков

По словам министра, он "впервые за эти годы" планирует лично присутствовать на заседании совета.

Глава Минкультуры также отметил, что экспертный совет, включающий на сегодняшний день более 30 человек, "на 95% состоит из деятелей культуры, представляющих все направления культуры и искусств". "Естественно, могут возникать какие-то обиды, но это решение отраслевое, решение деятелей культуры, которые собраны в этом совете", - заметил он.

Мединский обратил внимание на то, что в 1990-е годы подобные звания "девальвировали путем массового присуждения", поэтому в последнее время ведомство ежегодно представляет лишь около пяти кандидатов на получение звания народный артист и не более 25 кандидатов на отличие заслуженный артист. "И, конечно, моральная цена этого звания повысилась", - подчеркнул он.

Ранее на портале change.org появилась петиция, адресованная Минкультуры и Госдуме, с "протестом против необоснованного решения Министерства культуры РФ о не присуждении звания заслуженного артиста певцу Николаю Носкову". На данный момент под ней поставили подписи более 4,3 тыс. человек.

ТАСС