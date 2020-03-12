Виктор Дробыш начал работу с Наргиз

По его словам, идея сотрудничества возникла во время подготовки к концерту Николая Носкова, которому были нужны талантливые исполнители его песен.

"Мне кажется, она мой человек в плане творчества", — отметил Дробыш.



Виктор Дробыш

Музыкант отметил, что перед заключением контракта урегулировал все спорные вопросы с бывшим продюсером певицы Максимом Фадеевым.

"Все было сделано, и поэтому, мне кажется, я со спокойной душой могу с ней работать и не думать, что кто-то про меня думает что-то плохое", — сказал он.



Подписание контракта

Продюсер также рассказал, что уже приступил с Наргиз к созданию новых песен, одну из которых выпустят в ближайшее время.

«Сегодня свершилось новое, достопамятное событие в моей жизни. Я и продюсер Виктор Яковлевич Дробыш, ударив по рукам, решили свершить весьма незаурядный, творческий эксперимент. Я совершенно не обременена никакими кабальными контрактами, печатями и крепостным бытием, вольна делать всё, что пожелает моя неуёмная, веселая душа. А вместе с Виктором и его талантливой командой мы подарим вам совершенно новый, увлекательный, музыкальный проект! Are you ready mtf??» - написала Наргиз.

В августе 2019 года продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом после пяти лет совместной работы. Кроме того, лейбл запретил артистке исполнять музыкальные произведения продюсера.