Shaman ушел от Дробыша и открыл свой ПЦ

По словам продюсера, это связано с завершением их контракта.
«Наш контракт с Shaman завершился. Shaman, как автор и исполнитель — уже стал сформировавшейся величиной. И следующий этап развития его таланта — осваивать новые направления в творчестве. Он хочет испытать себя в роли продюсера. Желаю ему успехов на этом непростом и тернистом пути», - написал Дробыш.
В свою очередь Shaman отметил, что у него возникла потребность выйти на новый уровень.
«Этот год, судьбоносный для истории нашей страны, стал поворотным и в моей карьере. - После выхода «Встанем» и «Я русский», мне выпало счастье получить от вас, без преувеличения, всенародную поддержку. Я должен оправдать такой колоссальный кредит доверия, развиваться и идти дальше. Вы знаете, что я никогда не был «продюсерским проектом», и по сути, продюсировал себя сам. Сейчас с каждым днём становится всё сложнее держать под контролем все аспекты моей деятельности и логичным образом возникла потребность выйти на новый уровень. Сегодня я объявляю о запуске собственного продюсерского центра. Называться он будет так же — Shaman и займётся на первых порах продвижением моего творчества, организацией концертов и гастрольных туров, взаимодействием с прессой и, конечно, выпуском новых песен и клипов», - сообщил музыкант.
По словам Ярослава, его продюсерский центр будет также помогать начинающим музыкантам.
«Я пою уже более четверти века. И весь полученный опыт хочу пустить во благо — помогать молодым и талантливым ребятам, начинающим артистам, поэтам, композиторам, режиссёрам… Всем тем, кому нужна поддержка, чтобы заявить о себе», - говорит Shaman.
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