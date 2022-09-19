Shaman ушел от Дробыша и открыл свой ПЦ

Несмотря на занятия музыкой с 4 лет, несколько музыкальных образований и участие в популярных конкурсах, настоящая известность пришла к артисту недавно.



«У меня ушло целых 15 лет на то, чтобы сейчас вот так стоять на сцене и сгорать от света ваших глаз. Я очень счастлив, что наконец-то дошел. Мой путь был трудным, я продвигался один, мне никто не помогал. За это время я написал, наверное, песен 200, но получаться у меня стало только в 2021 году», – заявил Shaman слушателям «Авторадио» на