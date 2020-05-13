Против Дробыша и Самбурской подали иск

Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы, который будет рассматривать данный иск 16 июня.

"Истец Анастасия Рыбачук подала в суд исковое заявление к ООО "Первое музыкальное издательство", Тереховой А. А. (Настасья Самбурская - прим. ТАСС), Волеву Г. В., Дробышу В. Я. о признании права авторства на произведение, прекращении нарушения прав, публикации решения суда о допущенном нарушении, взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение, а также компенсации морального вреда", - сказала собеседница агентства.

Как отметили в пресс-службе суда, истец требует взыскать 1 млн рублей за присвоение стихотворения "Мечта", 500 тыс. рублей за моральный ущерб, а также судебные издержки - 165 тыс. 600 рублей.

Речь идет о песне песня Самбурской "Старая". За запись отвечал как раз продюсерский центр Дробыша.

Сам продюсер называет Рыбачук мошенницей и утверждает, что "если таких песен не будет на земле - ничего страшного и не случится".



Виктор Дробыш

«Это какая-то сумасшедшая. Недобросовестный композитор принёс песню, сказал, что всё нормально, а потом, когда песня вышла, она задним числом захотела забрать. Они меня уговаривали песню сделать – поэтесса и композитор. А потом надо было прийти в офис и подписать бумагу. И вот автор музыки пришёл и говорит: «Я подпишу, а она попозже». А мне было плевать, я же не собираюсь забирать авторство. Но она не пришла, дождалась, когда песня выйдет, — налицо мошенничество бестолковое. Но песня оформлена на неё, никто ничего не воровал. Мне, вообще, глубоко наплевать. Такие песни — ничего не случится, если они вообще не будут существовать на земле», - цитирует Дробыша издание "Подъем".