Виктор Дробыш снова стал дедушкой

Александра Гуркова и старший сын Виктора Дробыша Валерий женаты уже пять лет. 4 сентября у них родился третий ребенок. У пары также есть сын Иван и дочь Маруся.



Александра Гуркова

«А это мы сейчас едем из роддома домой !!! 04.09. Мое солнышко родилось. Спасибо, Господи, что не слушаешь меня. По моему плану я была бы сейчас одна и на пике карьеры. И это круто, но я никогда не узнала бы, как могу быть счастлива сейчас! Как будто все встало на свои места, как будто всех я люблю теперь ещё больше, как будто жизнь во мне забурлила горным ручьём незнакомой прежде силы. Все в тебе, сыночек, такое родное. Слава Богу, что ты пришёл», - написала молодая мама в соцсети.