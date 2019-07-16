Стас Пьеха спел про «В самый первый раз»

Музыка написана композитором и бессменным продюсером артиста Виктором Дробышем при участии Тимофея Леонтьева. Премьера песни в эфире музыкальных радиостанций и на цифровых платформах состоялась 15 июля.

Несмотря на название «В самый первый раз», новая песня далеко не первый опыт сотрудничества Михаила Гуцериева и Виктора Дробыша. В репертуаре Стаса Пьехи уже есть такие совместные с авторами хиты, как «Несовместимая любовь» и «Родина». Новая песня должна оправдать все ожидания поклонников, уверены Стас Пьеха и Виктор Дробыш.

«Песня «В самый первый раз» получилась совершенно другой и по смыслу, и по энергетике. Она сильно отличается от того, что мы писали с Михаилом Сафарбековичем раньше… Пожалуй, это наша самая сильная работа», – считает Виктор Дробыш.



Стас Пьеха

С ним согласен и Стас Пьеха.

«Мне нравится, что стихи Михаила Гуцериева - всегда очень откровенные истории. Возможно, отчасти автобиографичные, – говорит певец. – Поэт не боится раскрывать душу и выражать свои чувства в рифмах. Он не использует шаблоны, а рассказывает что-то очень личное, именно это и цепляет».

Прошлое невозможно вернуть, и некоторые свои ошибки мы осознаем слишком поздно. Исправить их нельзя, но всегда можно попробовать начать всё с начала. Именно об этом песня «В самый первый раз».

Песня «В самый первый раз» войдет в программу сольного концерта Стаса Пьехи, посвященного 15-летию творческой деятельности артиста, который состоится в Государственном Кремлёвском дворце 27 октября.