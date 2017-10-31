Стаса Пьеху расстраивают голые мужчины

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Стас Пьеха признался, что страдает от излишне активных поклонников нетрадиционной сексуальной ориентации.
По словам вокалиста, ему регулярно присылают обнаженные мужские фотографии. Стас Пьеха обратился к своим фанатам с требованием прекратить этот марафон извращений.

Стас Пьеха
Стас Пьеха

"Единственное, что меня очень расстраивает, это когда мне ребята присылают себя в голом виде. При всем том, что я абсолютно не лезу в чужие жизни и довольно таки толерантен. Меня пугает слово гомофоб, потому что это само по себе фобия чего-то, а я не боюсь геев или кого либо. Но не надо пожалуйста мне присылать свои голые тела, ребята, прошу. Мне это очень сильно не нравится!", - заявил Стас Пьеха. Кроме того, музыкант признался каналу Piter.TV, что не доверяет знакомствам в Интернете. У него уже был подобный опыт, и певец не смог найти свою любовь в Сети. При этом желтые СМИ регулярно пишут о попытках Пьехи найти жену в Интернете.

"Нет, это фуфло. Ко мне просто подошли и спросили про знакомства в интернете, а я ответил, что все запросы на которые я когда-то откликался, обычно либо фейк, либо лажа. Крайне редко это что-то интересное. Потому что тот, кто способен проявить себя в реале, тот идет и проявляет себя в реале", - признался Стас Пьеха.

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