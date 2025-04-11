Стас Пьеха выпустил «Обаятельны» о легкости любви

К своему фирменному лиричному вайбу артист добавил немного сексуальности и страсти. Химия между двумя людьми, сильное чувственное притяжение, та самая увлекающая любовная игра, которая разгорается в только-только зарождающихся отношениях...

По словам Стаса, в новую работу он вложил свои собственные ощущения влюбленности, которая так манит и заводит.

«Мне хотелось сделать такую песню для всех девушек, воздушную, романтичную. Эта песня о легкости любви, о тех сумасшедших красках, которые появляются во влюбленности», - поделился Стас.

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Стас Пьеха

В этом релизе артист поэкпериментировал не только с настроением трека, но и добавил танцевальные мотивы. Свежие ритмы словно заигрывают, манят, передают этот флирт, которые уже давно перешел все границы. Влюбленным ничего не остается, как сдаться и проиграть друг другу в этой любовной игре.

«Я уверен, что мой новый трек поможет вам влюбиться этой весной», - признается Стас.