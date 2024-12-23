Стас Пьеха: Я зашел в новые музыкальные реалии!

Официальный релиз песни «Уеду» состоялся недавно, а первое живое исполнение трека Стас Пьеха устроил на музыкальном марафоне в честь новогоднего суперфинала игры «Много денег на Авторадио. Отличный сезон». Самой счастливой песней праздника стала «Юность» группы Dabro – хит принес удачу слушательнице, которая верно назвала его ведущим и получила автомобиль к Новому году. Но Стас Пьеха уверен, что его новый трек тоже фартовый.

«У меня были счастливые песни в конце нулевых, в начале десятых, которые приносили огромное количество признания, успеха. «Она не твоя», «На ладони линия» и так далее. Сейчас уже другое время, нужны новые счастливые песни. Вот песня «Уеду» – тоже кайфовая. Мне кажется, она счастливая, я ее очень быстро написал. И, может быть, успею еще одну до конца года. Есть у меня на подходе одна песня», – поделился Стас.



Свою новую песню Стас спел в прямом эфире

Вдохновение приходит во время работы над песней, считает он. Если в начале карьеры он ждал каких-то вдохновляющих эмоций, то теперь просто настраивается и пишет, потому что надо писать. О чем будет его новая композиция, Стас раскрывать не стал, но отметил, что она точно не новогодняя.

«Очень много людей пишут новогодние песни. Мне с ними конкурировать сложно, они это умеют профессионально», – отметил музыкант.

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Уходящий год запомнился тем, что принес ему много новых открытий, признался Стас Пьеха. В основном эти открытия связаны с продвижением музыки.

«Я зашел в новые музыкальные реалии, начал разбираться в чем-то. Как правильно форсить свои треки, куда их загружать, вот это все. Ну, изменилось же все глобально», – рассказал музыкант.



Стас Пьеха научился форсить треки

Вместе с песнями Стаса Пьехи и группы Dabro на марафоне «Авторадио» прозвучали «Матушка Земля» Татьяны Куртуковой, «Godzilla» от Bearwolf, а Shaman спел для всех «Душа нараспашку». Свои лучшие хиты исполнили также Burito, Катя Лель, Soprano, «Новые Самоцветы», Galibri & Mavik.