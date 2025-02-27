Стас Пьеха не ограничивается одним жанром: Покричу и погроулю!

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В эфире «Авторадио» Стас Пьеха анонсировал необычный для себя трек «Вороны злые».

По словам Стаса Пьехи, он никогда не ассоциировал себя с каким-то одним музыкальным стилем. Были у него попытки уйти в панк-рок, классику, инди-рок и так далее. Сейчас он планирует выпустить еще один нетипичный трек под названием «Вороны злые».

«Немножечко этно, немного блэк-метала. Я просто решил позволить себе делать все, что хочется, не ограничиваясь одним жанром. Хочу быть везде, попадать в разные чарты. Меня металлисты попросили откликнулся, написали письмо с запросом спеть блэк-метал, под которым собрали 600 тысяч лайков. Вот где я покричу и погроулю», – заявил певец «Авторадио».

Металлисты попросили Пьеху спеть блэк-метал
Металлисты попросили Пьеху спеть блэк-метал

Накануне тура в год своего 45-летия Стас Пьеха пришел на «Авторадио», чтобы обкатать новую программу в шоу «Мурзилки Live». Тур «Семь Я» стартует 4 марта с сольника в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский». 9 марта Стас Пьеха выступит в столице в концертном зале «Москва», а затем отправится в путешествие по городам России, давая по 16-17 концертов в месяц. На живом концерте в радиостудии он исполнил хиты «Думать о ней», «Уеду», «Дети Петра», «Темная полоса», «Она не твоя», «Не вставай на колени», «На ладони линия».

Накануне тура Пьеха обкатал программу на «Авторадио»
Накануне тура Пьеха обкатал программу на «Авторадио»

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«Изначально мы хотели назвать новую программу «Ипостаси», но это перекликалось с религиозными историями, поэтому решили быть скромнее. Просто «Семь Я» – разный Стас Пьеха, поющий в разных жанрах», – рассказал музыкант.

Музыкант запишет все, что хотел сказать
Музыкант запишет все, что хотел сказать

Кажется, у него кризис среднего возраста, пошутил Стас, даже стал заниматься групповым психоанализом. А еще он решил записать все, что хотел сказать всю свою жизнь.

«Когда за 40 переваливает, обычно мужчины покупают смешную яркую машину, а я решил, что надо писать, потом уже будет поздно», – объяснил Пьеха ведущим шоу «Мурзилки Live».

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