Стас Пьеха нашел новую любовь

Внук певицы Эдиты Пьехи встречается с 28-летней киевлянкой Елизаветой Клюзко. Бурный роман закрутился во время съемок клипа «Листы календаря», который Пьеха презентовал 1 сентября 2017-го.



Роман с Елизаветой Клюзко длится около года, о нем знает узкий круг друзей

«Они знакомы давно, – рассказали «СтарХиту» в окружении пары. – Но настоящие чувства вспыхнули только год назад. Лиза – режиссер, окончила Национальный университет театра, кино и телевидения в столице Украины. Она разносторонняя, милая и скромная. Сочетание этих качеств и подкупило Пьеху. Кстати, его сестра Эрика души не чает в Клюзко, относится как к родной! Взаимопонимание у них на высшем уровне».

В январе они две недели провели в Таиланде. «Спали, ели, улыбались», – говорила Лиза про совместный отпуск.

37-летний музыкант старается не афишировать личную жизнь. Поэтому даже в социальных сетях ведется режим строжайшей секретности: в подписчики друг друга не добавлять, посты не лайкать, комментарии не оставлять.

Официально артист был женат один раз. Его избранницей стала модель и диджей Наталья Горчакова. Тайная церемония состоялась в Испании в конце осени 2014 года. На тот момент их общему сыну Пете исполнилось семь месяцев. Причиной разрыва стала неспособность Стаса совмещать семейные обязанности с творческими планами.