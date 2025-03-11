Семь в одном: Стас Пьеха дал большой сольник в Москве

Шоу под названием «Семь Я» по задумке певца отразило многогранность его личности и раскрыло такие разные стороны одного артиста.



Стас Пьеха

«Семь разных явлений Стаса Пьехи в музыкальном плане - в этом была моя идея. Получился разножанровый концерт, в котором смешиваются эмоции: можно и посмеяться, и повеселиться, и где-то испугаться, удивиться, всплакнуть, задуматься», - поделился Стас.

Шоу прошло ярко, громко и масштабно, но в душевной атмосфере, где Стас исполнил свои хиты, представил новые релизы, пообщался с поклонниками и не скрывал своих искренних эмоций, а в перерывах между песнями Стас читал стихи.



Стас Пьеха

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Одним из последних ярких релизов артиста стала песня «Дети Петра». В разговоре с журналистами Стас признался, что хочет снять одноименный сериал, идея которого возникла из песни и клипа.

«Я понял, что мне есть, о чем рассказать. Я хочу передать свою историю через историю нашего поколения, которое росло в непростые 90-е», - поделился Стас.



Стас Пьеха

Делиться самым сокровенным через музыку и творчество - очень в духе Стаса Пьехи, и прошедший сольник в Москве снова это показал. В одном шоу уместилась история жизни музыканта.