Стас Пьеха искупался в бассейне дома Пикассо

Песня «В самый первый раз» уже прочно вошла в репертуар артиста и к съёмкам видео творческая группа подошла максимально креативно, и самое главное — выбрала правильное и интересное место для съёмок.

«В данном случае мы остались верны себе: получилось некое кино, которое мы снимали в Лос-Анджелесе. Для этого мы выбрали такую локацию, как дом Пикассо — дом, который реально строился по его проекту!» — рассказывает Стас.

Действительно, влияние самого «дорогого художника мира» на развитие изобразительного искусства XX века сложно переоценить. Свою первую серьёзную картину великий Пикассо написал уже в 8 лет, и примерно в этом же возрасте будущая звезда поп-музыки Стас Пьеха решил, что его профессия должна быть непременно связана с музыкой.

«В самый первый раз» — это песня о любви и не только о ней. Это песня про первый опыт, который остаётся в памяти и оставляет в сердце след на всю жизнь:



Я ищу знакомый голос,

Что когда-то прошептал «люблю»,

У мечты надежды ворох,

Счастье ищу.

Я надеюсь достучаться,

Я хочу любви, как в первый раз,

На пороге плачет счастье,

Это мой час!

«Меня эти строки Михаила Гуцериева натолкнули на тему игры времени, и это безумно интересно… Иногда мы засыпаем и просто включаем машину времени наших воспоминаний. Стас невероятно чувствует стихи поэта, и клип у нас получился наполненным символами и параллельными историями», — говорит режиссёр видео Мария Скобелева.



Стас Пьеха

Партнёршей Стаса Пьехи в клипе стала молодая американская певица и актриса Келси Лаверак (Kelsey Laverack). По словам Марии Скобелевой, «пусть герои разговаривают на разных языках, но энергетика этой песни настолько сильна, что они понимают и чувствуют друг друга без слов». Как известно, и Пабло Пикассо, не говоривший по-русски, смог в своё время завоевать любовь одной из самых красивых балерин России Ольги Хохловой, ставшей женой и музой великого художника.

По признанию Стаса, «каждый клип Гуцериева и Дробыша получается похожим на маленький фильм. Так было с песней «Несовместимая любовь», так стало и с песней «В самый первый раз». Наверное, всё дело в Лос-Анджелесе, где находится Голливуд, где работают самые именитые и профессиональные люди мировой киноиндустрии».

Стас Пьеха — российский певец, вошёл в тройку победителей «Фабрики звёзд – 4», участник многих телевизионных шоу. С Михаилом Гуцериевым сотрудничает с 2012 года. «В самый первый раз» — четвёртая работа артиста на стихи поэта («Зелёный омут» (2012), «Родина» (2015), «Несовместимая любовь» (2015)).