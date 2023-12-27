Стас Пьеха назвал свои песни целебными и спародировал Лепса

«Я хочу всех с наступающим поздравить, – заявил Стас Пьеха в студии шоу «Мурзилки Live». – Хороших новостей нам всем, здоровья, радости. И Стаса Пьехи побольше в каждом доме. Это целебная музыка! Музыка сердца».



Стас Пьеха поздравил всех с наступающим Новым годом

На живом концерте на «Авторадио» артист спел в том числе совместные хиты, выпущенные вместе с Лепсом. Правда, самого Григория, воплощения брутальности всей нашей эстрады, в студии не было. Стас Пьеха во время исполнения песен «До утра» и «Она не твоя» в шутку спародировал фирменные движения и жесты Лепса. Вышло один в один, признали ведущие шоу.

«Я уже подзабыл немного, мы с Гришей давно не виделись. Года полтора назад последний раз, сутки провели вместе на гастролях. Поэтому надо бы посмотреть на него еще разочек. Обновить. Может, он в арсенал добавил какие-то новые движения», – пошутил Стас.



На живом концерте певец спародировал Лепса

Артист также исполнил «Думать о ней» и песню «Не вставай на колени», совместную с Николаем Носковым. Поработать с Носковым он мечтал с детства, признался Стас Пьеха, но дуэт сложился не сразу. Сначала Николай Иванович ему отказал, все изменил случай. Однажды во время визита в продюсерский центр Носков услышал трек «Не вставай на колени», к которому Стас в тот момент писал куплеты, и заинтересовался.

«Он захотел спеть, мне позвонили, и я согласился. Вот так получилось, что он сам пришел ко мне. И три поколения засветились у нас в песне. Музыканты 30-летние, я – 40+, и чуть постарше Николай Иванович. История в песне такая правильная, пацанская – о принципах, о жизни. Ее лучше петь, чем рассказывать об этом», – заметил Пьеха и тут же исполнил трек вживую.

Музыкальным сюрпризом для слушателей стала live-премьера еще одного дуэта, на этот раз с Гузель Хасановой. Гузель лично появилась в студии и сразила ведущих и зрителей своим обаянием. Песню «Темная полоса», рассказал Стас, они с Гузель записывали очень долго, с весны, а вышел трек недавно. Такое плотное сотрудничество, конечно, вызвало слухи о романе.



Дуэт Стаса Пьехи и Гузель Хасановой вызвал слухи о романе

«Такого приписали, что мама не горюй! А верить или нет, вы уж сами разбирайтесь», – отказался комментировать ситуацию певец.

По мнению артиста, у каждого своя концепция счастья, и каждый сам знает, что для него лучше всего. Поэтому главное новогоднее пожелание – пусть у всех сбудется то, о чем они думают и мечтают. Закрепить установку поможет песня «Счастье», которую Стас Пьеха подарил всем в финале живого концерта на «Авторадио».