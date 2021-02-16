Лана Свит: Хотела бы спеть дуэтом с Niletto!

Певица, телеведущая и актриса – Лана Свит, проработавшая 10 лет в ПЦ Виктора Дробыша, начала сольную карьеру под именем Златаслава. После того, как ее первая песня «Горько» выстрелила на радиостанциях, Лана была вынуждена уйти от Дробыша, не встретив понимания ни у него, ни у коллег по цеху. Она решила продолжить сольную карьеру и сколотила собственную творческую команду. Ее треки «В моем сердце» (2019) и «Холостяк» (2020) стали хитами радиостанций и были восторженно встречены публикой. В данный момент Лана Свит готовится к премьере новой песни. Кроме того, призналась, с кем из артистов хочет спеть дуэтом.



Лана Свит

- Лана, расскажите, вы любите праздновать свой день рождения? Если да, то как планируете отмечать? Это будет пышный званый ужин для друзей или…?

- Я очень люблю праздновать свой день рождения! Обожаю встречать гостей, ко мне приходит много друзей. Я отмечала его в самых разных местах: ресторанах, у себя дома и за городом, на даче. Главное, чтобы все близкие были рядом. У меня есть собственная традиция: я всегда дарю подарки гостям в знак того, что рада их видеть. Мне намного приятнее дарить подарки, чем получать. На тематических вечеринках я раздаю сюрпризы в том же стиле, если праздник не тематический, готовлю подарки с учетом профессии каждого гостя. Все мои праздники проходят под музыку, она играет с первой и до последней секунды. Конечно же, я всегда пою для своих гостей.

- Обычно перед днем взросления вы подводите итоги? Если да, то для чего и что вы делаете, если понимаете, что есть нереализованные планы? Бросаете или переносите на следующий год?

- Подведение итогов – это мой ежедневный ритуал. Безусловно, перед днем рождения хочется проанализировать прошедший год. Понять, чего я успела достичь к этому возрасту и какие задачи я ставлю на будущее. Все-таки день рождения – это определенный рубеж. Еще я думаю, это такой психологический трюк. Мне кажется, что люди, которые ежедневно работают на результат, регулярно делают выводы, о том, как они прожили этот день. Для меня каждый день — это чудо, счастье!

Кроме того, день рождения – праздник моих родителей. Этот день я посвящаю самым близким и родным людям – маме и папе. Мы привыкли загадывать желание, когда задуваем свечи на именинном торте. Вроде бы мы уже взрослые люди, а все равно привычка осталась. Для меня это не только возможность запланировать что-то на будущее, но еще и семейная традиция.

- Поделитесь эмоциями накануне своего 35-летия. Как вы себя ощущаете? Вы счастливы или расстроены, что стали на год старше?

- Я обожаю свой возраст, ведь с каждым годом я расту и развиваюсь. Например, этот год нравится больше, чем предыдущие. Прошедшие годы подарили мне много знаний, друзей, любимых, моего сына. Я принимаю и ценю все, что есть в моей жизни. Я не хочу быть, например, двадцатипятилетней. Тем самым, я вычеркну десять лет из жизни, а ведь они для меня ценны. Я еще молода, и сейчас у меня самый активный период. Сейчас я понимаю ценность каждого дня, каждого человека, это моя философия, и это приходит с опытом.

- Можете поделиться реализованными планами и как сделать так, чтобы мечты сбывались?

- Мой главный план, который не меняется с годами, - сделать так, чтобы мои близкие были живы и здоровы. Я всячески помогаю родителям, ухаживаю за ними. Конечно, делаю все, чтобы мой сын вырос образованным человеком, который умеет общаться и многое может дать другим людям. Я посвящаю этому много времени. Что касается творческих или профессиональных планов, я каждый день работаю, чтобы их реализовать. Я уверена, если не работать 24/7, ничего не получится. Если вы смогли реализовать свои планы иначе, расскажите, как. Я думаю, вам просто сейчас повезло. Но что вы будете делать, если завтра фортуна от вас отвернется? Заранее настраивайтесь на большой труд и спрашивайте только с себя. Тогда, обернувшись назад, вы увидите сколько всего вы сделали. Со временем я осознала, как хорошо, что я не предала свою мечту.

- Вы начинали карьеру с помощника продюсера Виктора Дробыша, став впоследствии правой рукой. В дальнейшем вы стали певицей, работающей под псевдонимом Златаслава. Это было сногсшибательное появление красотки с образом куколки Барби. Когда вы поняли, что хотите стать певицей? Это работа с Дробышем на вас так повлияла?

- Я действительно по профессии музыкант, окончила Московскую консерваторию по классу фортепиано. У меня за плечами была классическая школа и консерватория, но я была далека от шоу-бизнеса. Волею судьбы я попала на телевидение, где работала сначала в «Угадай мелодию», потом - на всех «Фабриках звезд». А когда я познакомилась с талантливым композитором Виктором Дробышем, сама предложила возглавить его продюсерский центр. Мы с Виктором Яковлевичем начинали с нуля и проработали вместе 10 лет. Это было интересно, я с удовольствием вспоминаю это время. Все-таки мое предназначение – это музыка. В какой-то момент мне на почту пришла песня, а в центре в это время не было ни одного артиста, которому эта песня подошла бы. Мне показалось, что это мое, и я попробовала ее спеть. На студии все произошло буквально за 5 минут: пришла, спела с листа, и получился хит. Песня «Горько» играла на всех радиостанциях, клип на нее тоже вошел в чарты. Благодаря работе в ПЦ Дробыша, я знаю все тонкости работы артиста. Понимаю, что такое продюсирование и знаю, каково быть по ту сторону экрана.



Лана Свит

- Кто вам помогал в становлении? У вас была своя команда? Вы же, по сути, сами себе продюсер.

- Конечно, у меня есть команда. У меня она не очень большая, около четырех-пяти человек, которые занимаются всеми моими проектами. Мне сложно найти единомышленников. Я человек скрупулезный, и мне важно, чтобы к моему проекту относились так же. Я уважаю и люблю каждого в своей команде. Конечно, я и сама занимаюсь постановкой песен на радиостанции. Мне нравится говорить о музыке и заниматься ей. Чтобы двигаться вперед, необходимо постоянно работать. Я сама регулярно мониторю радиостанции, телеканалы, интернет и, конечно, социальные сети, это помогает мне в принятии решении.

- Сейчас у вас другой сценический образ и имя Лана Свит. Расскажите почему, как так получилось?

- Смена имиджа произошла по необходимости. В свое время я появилась на сцене как певица в стиле шансон. Получился яркий дебют, и это было здорово. Всему свое время, я просто поняла, что та музыка становится неформатной, тогда я и поменяла имидж. Я всегда делаю то, что мне хочется. Например, актер, который привык играть положительных героев, а потом вдруг появился в образе отрицательного персонажа. Я считаю, публика имеет право увидеть интересное шоу. Мне важно, чтобы меня поддерживали зрители. Если людям нравится, значит я все делаю правильно. Я за постоянное движение. Нельзя останавливаться на одном месте, особенно в наше время, когда все очень быстро меняется. Здорово, что есть необходимость постоянно что-то придумывать. Я достаточно легко поменяла имя, и считаю, что это правильный ход. Мне нравится, что имя Лана Свит состоит из моего собственного имени: Светлана.

- Я знаю, что в ближайшее время планируется релиз нового трека. Поделитесь с читателями, когда и что ждать.

- Скоро выходит мой новый трек под названием «На губах ночи». Для меня с этой песни начнется новый творческий виток. Песня получилась очень женственная и немного загадочная. Она гармонирует с моим душевным состоянием. Я надеюсь, зрители поймут чувства, которые я вложила в этот трек. Плюс мне нравится манера, с которой я исполнила песню. Я давно хотела попробовать что-то подобное. С нетерпением жду выход трека. В начале марта состоится премьера на цифровых площадках и на радиостанциях.

- У вас красивый 13-летний сын. Не было ли у него или у вас желания интегрировать его в свои клипы и работы? Возможно, ваш сын мечтает быть певцом?

- Спасибо за комплимент! Действительно, мальчик у меня красивый, да еще и талантливый. У моего сына потрясающий слух и он неплохо поет. Когда он был маленький, я привела его в ансамбль «Непоседы» и его сразу начали приглашать на разные концерты. В четыре года он снимался в клипе с группой «Челси». Еще он работал как модель, попал на обложки нескольких журналов. Когда он подрастет, то сам определится со своим местом и предназначением. Он решил, что одного музыканта в семье хватит, поэтому хочет получить настоящую мужскую профессию. Кроме того, мой сын понимает, что шоу-бизнес это тяжелый труд. Несмотря на свой небольшой возраст, он очень серьезный мальчик, и уже рассуждает как будущий отец. Считает, что мужчине надо стремиться к постоянному заработку. Он мечтает поступить в Гарвард, и сейчас уже готовится к этому. В будущем он хочет заняться банковским делом, инвестициями.

- С кем из звезд российской и зарубежной музыки вам хотелось бы спеть дуэтом?

- На сегодняшний день, я очень хотела бы спеть дуэтом с Niletto. Когда он появился на эстраде, я начала внимательно наблюдать за ним, следить за его карьерой, слушать интервью с ним, и была приятно поражена. Мне импонирует этот человек, его взгляды, философия, отношение к маме и окружающим людям. У него безумно мощная энергетика. Я обожаю смотреть его танцы. Вообще мне нравятся люди, которые любят свою работу и выполняют ее профессионально.

- Кем вы себя видите через 10 лет?

- Через 10 лет я вижу себя на вершине музыкального Олимпа. Мне нравится заниматься любимым делом, но только время мы узнаем, кем я стану. Независимо от того, как сложится моя карьера, самое главное быть гармоничным и счастливым человеком.