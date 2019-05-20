Дробыш подаст в суд на «Евровидение» за махинации

«Помимо всех проблем, которые на него навалились, он умудрился еще сломать ногу. Это усугубляет просто движение, поэтому он ходит с палочкой», - рассказал НТВ Виктор Дробыш.





После инсульта, который произошел с Носковым в марте прошлого года, у певца не двигается правая рука, но уже восстановилась речь. И самое главное, Николай Носков поет.

