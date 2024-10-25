Леди Гага назвала себя лекарством от «Disease»

Это первая сольная поп-песня артистки за четыре года (прошедших с момента выхода последней пластинки «Chromatica») и первый взгляд на ее седьмой (и пока безымянный) альбом, дата релиза которого пока официально не объявлена.

В песне «Болезнь» певица вернулась к мрачному поп-звучанию. 38-летняя Гага написала этот трек вместе со своим женихом, 46-летним инвестором Майклом Полански.

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Lady Gaga

«А! Кричи от боли, милый.

А! Кричи и "умирай".

А! Внутри тебя отрава,

А твоё лекарство я»», - поет Леди Гага.

Предположительно, новый седьмой студийный альбом Lady Gaga выйдет в феврале 2025 года.