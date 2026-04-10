Леди Гага и Doechii выпустили дуэт «Runway» из «Дьявол носит Prada 2»

«Runway» — энергичный танцевальный номер, который прозвучит в фильме «Дьявол носит Prada 2». Песня уже мелькала в финальном трейлере, а теперь вышла полностью — с дерзким настроением, модной эстетикой и очевидной установкой: танцпол здесь превращается в подиум.

За продакшн отвечают Эндрю Уотт, Бруно Марс, Cirkut и D’Mile, а в авторах — целая команда, включая самих исполнительниц. В тексте — фирменная уверенность и игра с образом: от вызывающих строк Doechii до почти манифеста свободы у Гаги, прежде чем они сходятся в общем припеве.



Lady Gaga

Их коллаборация выглядит закономерной. В прошлом году Doechii вручала Гаге награду Innovator Award на iHeartRadio Music Awards, вспоминая, как та стала символом для «альтернативных» подростков. Позже Гага отвечала тем же уважением, отмечая силу текстов Doechii и её редкое сочетание дерзости с эмоциональной точностью.

Сама Гага также появится в фильме с камео. Продолжение «Дьявол носит Prada» вернёт Миранду Пристли — героиня Мэрил Стрип пытается удержаться в индустрии, где печатные медиа теряют влияние, и сталкивается с бывшей ассистенткой Эмили (Эмили Блант), теперь уже влиятельным игроком в мире люкса.