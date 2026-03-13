Filatov&Karas сделали песню с хором Сретенского монастыря

Релиз «Включи музыку» объединяет сразу несколько жанров и несёт в себе важную, но простую мысль: любимая музыка всегда с нами и готова поддерживать даже в самые трудные времена.

«Это фьюжн на стыке госпела, советской эстрады, техно и хаус-музыки, немножко припорошенный транс-настроением. Мы долго готовили этот трек, с которым врываемся в 2026-й год, и у нас получилась добрая танцевальная песня с модными звучанием», - делится Дима Филатов.

Трек реализован при поддержке Музконтента ПФКИ.

Необычная коллаборация классического и современного снова доказывает, что музыка - ключ ко всему. В этом и есть главный посыл: "Если просто грустно - включи музыку".