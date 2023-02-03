Хит для виолончели с оркестром: Filatov&Karas спели live

С каждым днем популярность Filatov&Karas только растет, хиты группы разлетаются как пирожки. Еще один релиз – композиции о скоротечности времени «Мимо меня» – состоялся в эту пятницу. Накануне музыканты устроили эксклюзивную предпремьеру своего нового концептуального трека в студии «Саймон-шоу» на Радио Energy. Для этого артисты привезли с собой все музыкальные инструменты, включая виолончель, которые использовали для создания композиции.

Так песня прозвучала вживую еще до своей официальной премьеры, и слушатели Радио Energy смогли оценить ее первыми вместе с афророссиянином Саймоном и его помощницей по шоу Сашей Маслаковой.

«Песня – просто отвал башки, – заявил Саймон. – Вы, ребята, красавцы, и трек крутой. И я никогда не видел в студии виолончель! Это впервые за время моей работы на Радио Energy. Спасибо за очень крутой live».



Filatov&Karas исполнили новую песню

Новый трек создавался 10 месяцев, рассказали музыканты, но для Filatov&Karas – это нормально. Многим песням группы, которые крутятся сейчас повсюду, на самом деле не один год. Долго снимался и клип к композиции «Мимо меня» – целых 7 месяцев. В него вошла яркая нарезка реальных съемок из путешествий по миру. Музыканты постарались не пройти мимо удивительных городов и мест.

«Мы снимали его на разных континентах, в 9 странах и 18 городах. Там есть все времена года, там горы, море, реки, города, все-все-все, – говорят Дмитрий Филатов и Алексей Осокин. – Много живых инструментов использовали в песне, у нас там фактически симфонический оркестр. Добавляйте эту песню в свои плейлисты и путешествуйте вместе с ней».

В гостях у «Саймон-шоу» музыканты также вспомнили историю с другим своим треком – ремиксом на песню Imany «Don't Be So Shy», который сплагиатили зарубежные коллеги. В треке «Hallucination» британского коллектива Years&Years и музыканта из Косово Regard, очень похожем на ремикс Filatov&Karas, российские музыканты даже не упоминаются в числе авторов.



Filatov&Karas и все музыканты и ведущие шоу

«В декабре 2021 года к нам обратилась компания Ministry of Sound, известный британский лейбл. Сказали, что хотят сделать трек на основе нашей минусовки и предложить нам 1%. Мы послушали и поняли, что все построено на нашем треке, так дела не делаются. Затем все переговоры оборвались. Мы планировали судиться, но сейчас из-за общей ситуации в британский суд просто так не попадешь», – говорят Filatov&Karas.

Сдаваться и отпускать эту историю они не собираются, заявили Филатов и Осокин.