Filatov&Karas дали вторую жизнь «Будущим мамам»

Трек на стриминговых сервисах вышел совсем недавно, а в радиоэфире вживую был исполнен впервые. Один из основателей группы Дмитрий Филатов рассказал, почему выбор пал на эту песню.

«Работа с отцом российского рэпа, а может даже и дедом – с господином Лигалайзом - вышла 6 мая. В этом году его нетленке «Будущие мамы» исполняется 16 лет и мы решили, что пора обновить. Клип уже тоже на YouTube, полляма просмотров у него уже есть. Клип классный, снимал Серега Грей – это уже 4-5 его работа для нас. Съемки проходили в одном из техно-клубов в Москве, там куча-куча разных локаций, девчонки и горячо!»

Вокалистки группы были одеты преимущественно в красные спортивного стиля одежды, и артисты невольно вспомнили первое название своей группы «Red Ninja» («Красные ниндзя»), которое в итоге не прижилось. Однако, сегодняшние наряды солисток подошли бы к нему как нельзя лучше, отметили ведущие радиошоу на Радио ENERGY Саймон и Александра Маслакова.





Также Filatov&Karas исполнили еще один свой трек Au Revoir, и поделились смешной историей, тоже связанной с названием группы:

«Это было еще до ковида, когда мы много ездили по Европе. Едем в машине и вдруг слышим рекламу вечерники, на которой мы будем выступать в одном из клубов Франции, и там чувак нас называет Filatov&Сaresse, а «caresse» по-французски значит ласкать. Было очень смешно!»