Filatov и Karas пообещали разобраться с британскими плагиаторами

Живое исполнение композиции «Движ» в студии драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио» превратилось в мощный перфоманс. Артисты предстали перед ведущими и собравшейся публикой в пестрых пижамах и продемонстрировали зажигательное действо, предварительно предупредив присутствующих, а также всех, кто смотрел видеотрансляцию в группе радиостанции в «ВКонтакте», что их синхрон не так просто повторить.

Композиция «Движ» очень быстро обосновалась в музыкальных чартах, официальное видео на этот трек за три недели со дня выхода набрало более 1,7 млн просмотров в YouTube. Причем Filatov&Karas уже и сами толком не помнят, кто из них является автором песни.

«Мы начали писать ее еще в пандемию, во всяком случае, припев был готов уже тогда. В столе у нас еще много чего лежит, надо посмотреть», – шутили музыканты.







Ведущие драйв-шоу «Поехали» Курочкин, Калинина и Броневой отметили, что творческий багаж коллектива по-прежнему востребован не только в России, но и за рубежом. Относительно недавно вышел трек «Галлюцинация» (Hallucination) британского коллектива Years&Years и музыканта из Косово Regard, очень похожий на ремикс Filatov&Karas на песню Imany – «Don't Be So Shy». Как выяснилось, наши музыканты имеют к нему самое непосредственное отношение.

«Как только международная ситуация наладится, будем разбираться с ними в суде. Они вышли на связь с нами через руководство одной танцевальной компании, показали свою работу: «Вот такую штуку мы сделали и хотим предложить вам за это 1%». И это притом, что все было сделано на нашей аранжировке. «Вы хотите на знакомых семплах построить успех своей будущей композиции? Это несерьезно», – ответили мы им тогда», – рассказал в прямом эфире «Авторадио» Дмитрий Филатов.



Дмитрий Филатов

Больше зарубежные коллеги не объявлялись. И в итоге даже не упомянули россиян в числе авторов своего трека. Напомним, что в свое время именно благодаря ремиксу Filatov&Karas песня «Don't Be So Shy» прогремела на весь мир.

Однако Filatov&Karas на этом не зацикливаются, а продолжают активную творческую деятельность. Еще в ходе масштабного тура по городам России, который завершится в ближайшие выходные – концертами 20 и 21 августа в Екатеринбурге, они строят дальнейшие планы.



Алексей Осокин (Dj Карась)

«У нас скоро должен выйти трек с Altaj Music. Это иранец – у него в TikTok засветился кусок Beatboxing на флейте. И нам предложили сделать из этого полноценную композицию. В итоге мы сочинили песню, c вокалом, все как положено», – поделились музыканты.