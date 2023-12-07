Filatov&Karas спели «Спойлер», созданный с помощью ИИ

Группа Filatov&Karas выступила с живым концертом в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», исполнив в том числе новую песню «Спойлер», созданную при участии Al.

«Это наша вторая попытка. Первая была в 2020-2021 году, но до релиза тогда так и не дошло. Хотя мы даже съездили и презентовали трек на конференции молодых ученых в Сочи. Потом наступил февраль, и, в общем, всем стало не до песни», – рассказали основатели коллектива Дмитрий Филатов и Алексей Осокин.



Дмитрий Филатов рассказал об использовании ИИ

Музыканты даже собирались ехать со своим «Спойлером» на «Евровидение», так как история песни действительно интересная. Искусственный интеллект был использован и для написания композиции, и для создания видео к ней.

«То есть все, что кажется в клипе компьютерной графикой – это сделал искусственный интеллект. Голосом Афины из умной колонки «Салют» спеты все дабл-треки и бэки. И еще какие-то мелодии арпеджиаторные, которые используются в куплетах в треке, тоже сделаны ИИ. То есть, по сути, песня у нас уже была, и мы просто его туда интегрировали», – говорят Филатов и Осокин.



Filatov&Karas спели «Спойлер»

Кроме трека, созданного с помощью Al, в студии «Авторадио» прозвучали и другие хиты Filatov&Karas. Открыли концерт «Движем», а завершили композицией «Au Au». Лучшие песни, сообщили музыканты, скоро появятся на виниле. Несмотря на эксперименты с искусственным интеллектом, для сборника выбрали именно такой формат. Вообще-то не раз уже было сказано, что коллектив мыслит не альбомами, а синглами. Но винил – это другое, считают Filatov&Karas.

«Звук действительно принципиально отличается от цифры, в лучшую сторону или в худшую – момент спорный. Это больше про то, что тепло и лампово. Каждая пластинка уникальна из-за того, что физически дорожки нарезаны и игла ходит каждый раз по-своему. Поэтому и делаем на виниле, а не чтобы денег заработать. Это же просто классно», – заявили музыканты.



Солисты Filatov&Karas Евгений Попов и Дарья Победоносцева

В конце октября у группы состоялся первый сольный концерт в Москве. По ряду причин он не мог пройти раньше, но все ожидания оправдались. Вышло очень душевно, поделились артисты. Особенно приятно, что зрители пришли самых разных возрастов.

«И когда все они знают твои песни от и до, это суперкруто. Отдельное спасибо ребятам, которые нас поддержали. У нас там Sheba на разогреве выступал, Gayazovs Brothers пришли поддержать. Алида наша, которая ушла в декрет, выбралась на часик», – поделились музыканты впечатлениями от сольника.

В следующем году Filatov&Karas планируют вновь выступить с сольным концертом, но уже на большей площадке и в формате Москва – Питер.