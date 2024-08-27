«Снова лето ушло»: Filatov&Karas обновили шлягер Матецкого

Живая премьера композиции «Снова лето ушло», в которой Filatov&Karas прощаются с летом, состоялась в прямом эфире Energy и «Авторадио». На этой и следующей неделе популярные шоу радиостанций выходят в эфир из Открытой студии ГПМ Радио на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в «Музеоне».

«Когда выпустить летнюю песню? В самом конце, конечно. Про что она должна быть? Естественно, про то, что лето уходит и наступает осень. Большое спасибо Владимиру Леонардовичу Матецкому, которого можно назвать прямым соавтором этой композиции. Вы сейчас поймете, почему», – презентовал релиз один из основателей коллектива Дмитрий Филатов.



Filatov&Karas спели в Открытой студии ГПМ Радио в «Музеоне»

Оказалось, трек «Снова лето ушло» создан с использованием легендарной мелодии песни «Только этого мало» – самого популярного шлягера последних дней лета, – которая была написана композитором Владимиром Матецким. Стоит отметить, что Filatov&Karas – настоящие короли ремейков как на отечественные, так и на зарубежные музыкальные произведения. И со своей новинкой музыканты вновь попали «в яблочко».

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Обновленный хит открыл живые выступления музыкальных коллективов в Открытой студии ГПМ Радио еще ранним утром 26 августа во время шоу Joyстики на Energy, а уже вечером Filatov&Karas отыграли полноценный живой концерт в эфире «Авторадио». В рамках шоу «Мурзилки Live» артисты также представили композицию «Движ», еще одну свою летнюю новинку – песню «Африка», которую выпустили с южноафриканской певицей Lizwi, хиты «Мимо меня», «Это все не помню я» и созданный с нестареющим Львом Лещенко трек «Чемпион 1».

Уставшие, но довольные артисты много шутили и по традиции оставили комментарии и пожелания организаторам форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». А на вопрос, чего реально не хватает в нынешнем городе, последовал молниеносный ответ.

«Телепортатор, – не задумываясь, выпалил Дмитрий Филатов. – И дело не в пробках, пусть будут. Лишь бы был телепортатор. Это главное, чего не хватает на данный момент в современном городе».