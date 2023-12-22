Filatov&Karas пошутили над ИИ, а Звонкий пообещал видосики с котиком

Праздничное музыкальное шоу в прямом эфире устроила накануне Нового года радиостанция «Юмор FM». В студии собрались ведущие «Шутки Шоу» Антон Бурный и Ольга Мажара, а также Filatov&Karas, Звонкий, Юлия Савичева, Ольга Серябкина. Артисты исполняли песни вживую, поздравляли страну с наступающим праздником и рассказывали о любимых шутках и котиках. И это не случайно, ведь одним из главных героев праздника стал черный кот – талисман радиостанции.



Музыкантов Filatov&Karas насмешил искусственный интеллект

Первыми выступили на празднике Filatov&Karas с горячими танцевальными хитами «Движ» и «Чилить». Музыканты заявили, что любят посмеяться, но последний раз их рассмешили не котики, а искусственный интеллект.

«Он за полторы минуты может придумать бесконечное количество песен в любом стиле. Это какой-то новый уровень, человекам конец, – пошутили артисты. – А вот нам нужно от трех дней и до бесконечности. Есть треки, которые мы и через четыре года выпускали, доделывая периодически».

Ольга Серябкина спела хит «Бывшие» и призналась, что у нее не кот, а собачка, которая радует ее каждый день. Но артистка подкармливает бездомных кошек, специально покупая для этого корм.

«Я их каждый день кормлю, – рассказала Ольга Серябкина. – Я очень люблю животных, поэтому мне приятно, что сегодня котик здесь все решает».



Ольга Серябкина очень любит животных

Юлия Савичева поздравила победительницу игры «Миллион за улыбку» песней «Новогодняя» и заявила, что обожает смотреть веселые видео с котиками.

«Это же беспроигрышная ситуация. И моя дочь тоже это любит, мы с ней смотрим вместе и хохочем», – поделилась артистка.



Юлия Савичева любит шутки про котиков

А вот Звонкий смешные видео снимает сам – он завел себе кошку и очень этому рад. Прикольных видосиков с пушистой проказницей накопилось много, сообщил музыкант, и скоро он обязательно поделится ими в соцсетях.



Звонкий завел кошку и счастлив

«Забавная тема с котом на «Юмор FM», – отметил Звонкий. – Я вот все время смеюсь над своей кошкой, она на самом деле реально смешная».