Filatov&Karas пошутили над ИИ, а Звонкий пообещал видосики с котиком

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Знаменитые артисты выступили на празднике радио «Юмор FM» и помогли наградить слушателя за улыбку.

Праздничное музыкальное шоу в прямом эфире устроила накануне Нового года радиостанция «Юмор FM». В студии собрались ведущие «Шутки Шоу» Антон Бурный и Ольга Мажара, а также Filatov&Karas, Звонкий, Юлия Савичева, Ольга Серябкина. Артисты исполняли песни вживую, поздравляли страну с наступающим праздником и рассказывали о любимых шутках и котиках. И это не случайно, ведь одним из главных героев праздника стал черный кот – талисман радиостанции.

Музыкантов Filatov&Karas насмешил искусственный интеллект
Музыкантов Filatov&Karas насмешил искусственный интеллект

Первыми выступили на празднике Filatov&Karas с горячими танцевальными хитами «Движ» и «Чилить». Музыканты заявили, что любят посмеяться, но последний раз их рассмешили не котики, а искусственный интеллект.

«Он за полторы минуты может придумать бесконечное количество песен в любом стиле. Это какой-то новый уровень, человекам конец, – пошутили артисты. – А вот нам нужно от трех дней и до бесконечности. Есть треки, которые мы и через четыре года выпускали, доделывая периодически».

Ольга Серябкина спела хит «Бывшие» и призналась, что у нее не кот, а собачка, которая радует ее каждый день. Но артистка подкармливает бездомных кошек, специально покупая для этого корм.

«Я их каждый день кормлю, – рассказала Ольга Серябкина. – Я очень люблю животных, поэтому мне приятно, что сегодня котик здесь все решает».

Ольга Серябкина очень любит животных
Ольга Серябкина очень любит животных

Юлия Савичева поздравила победительницу игры «Миллион за улыбку» песней «Новогодняя» и заявила, что обожает смотреть веселые видео с котиками.

«Это же беспроигрышная ситуация. И моя дочь тоже это любит, мы с ней смотрим вместе и хохочем», – поделилась артистка.

Юлия Савичева любит шутки про котиков
Юлия Савичева любит шутки про котиков

А вот Звонкий смешные видео снимает сам – он завел себе кошку и очень этому рад. Прикольных видосиков с пушистой проказницей накопилось много, сообщил музыкант, и скоро он обязательно поделится ими в соцсетях.

Звонкий завел кошку и счастлив
Звонкий завел кошку и счастлив

«Забавная тема с котом на «Юмор FM», – отметил Звонкий. – Я вот все время смеюсь над своей кошкой, она на самом деле реально смешная».

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