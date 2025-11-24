Юлия Савичева показала Сайлент Хилл в клипе «Осторожно»

Режиссером выступила сама певица, а главную мужскую роль сыграл Василий Бейнарович. По сюжету, героиня ищет, следуя подсказкам, пропавшего любимого в городе ужасов Сайлент Хилл, который упоминается в тексте песни.

«Я безумно счастлива представить вам свой новый клип на песню «Осторожно»! Историю клипа придумала я, и очень рада, что все сложилось. Мы нашли две прекрасные площадки - город-призрак на Мосфильме, и настоящий, ранее действующий бункер под Москвой. Я счастлива, что Василий Бейнарович согласился сыграть главную роль, он как никто другой здорово подошел для сюжета и тематики клипа! Я благодарна команде, которая воплотила мои идеи в реальность!», - говорит Юлия Савичева.



Юлия Савичева