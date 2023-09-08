Юлии Савичевой «Не до любви»

В ней певица вернулась к жанру рок не только в музыке, но и в образе, сообщили в пресс-службе артистки. Новая песня рассказывает о разрушительной силе чувств.

««Не до любви» — совершенно несвойственная история для Юлии Савичевой, - говорится в описании релиза. - Эта песня о противоречивых чувствах двух людей, которым казалось, что они влюблены, что их ждёт совместное будущее, но их встреча оказалась ошибкой, очередным испытанием в жизни. Эта песня о разрушительной силе чувств, которую нужно уметь разглядеть и научиться избегать».

С выходом песни «Не до любви» Савичева заявила о начале новой творческой главы. В новом треке певица и её команда, как они считают, нашли компромисс между поп- и рок-музыкой.



Юлия Савичева

«Страсть к рок-музыке началась, когда мы готовили новую программу «Стихия» — у нас есть целый блок в этом стиле. Я увидела, что зрители меня прекрасно воспринимают в рок-образе. Уверена, что в музыке всё циклично и рок возвращается. Когда мне прислали демо-версию песни, меня сразу зацепила фраза «Не до любви» — это совершенная противоположность всего, что я делала раньше. Так поп-история стала роковой. Уверена, она отзовётся в сердцах слушателей», - говорит Юлия Савичева.

Релиз трека состоялся на лейбле Illuminati Media Group.