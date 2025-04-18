Юлия Савичева устраивает рок в новом альбоме «9»

Певица Юлия Савичева выпустила клип на песню «Надо быть сильной» (смотреть клип).

Певица Юлия Савичева выпустила клип на песню «Надо быть сильной» (смотреть клип).

В ближайшее время, поделилась Юлия Савичева в эфире «Авторадио», она споет с группой Tritia, а еще...

В ближайшее время, поделилась Юлия Савичева в эфире «Авторадио», она споет с группой Tritia, а еще...

Певица Юлия Савичева провела на «Авторадио» live-премьеру обновленного трека Шатунова и раскрыла,...

Певица Юлия Савичева провела на «Авторадио» live-премьеру обновленного трека Шатунова и раскрыла,...

Продюсер и композитор Максим Фадеев высказался о ситуации с Глюкозой, и заявил о своих следующих...