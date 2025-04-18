Юлия Савичева устраивает рок в новом альбоме «9»

Альбом включает 11 песен, две из которых записаны дуэтом с Джизусом («Лето без тебя») и группой Tritia («Каплями»). Ранее уже выходил сингл «Самолёты».
«Это мой девятый по счету альбом. В нумерологии цифра 9 считается числом завершения и трансформации, так как она замыкает цикл однозначных чисел. 9 указывает на необходимость отпустить старое, чтобы открыть путь новому, символизируя конец одного этапа и начало следующего. «Альбом «9» – то, что мне захотелось сделать, то, как я себя чувствую сегодня. Я хотела устроить рок, и я сделала это. Мы работаем со многими сонграйтерами, ищем новое звучание вместе. Наконец пришло время для альтернативы и поп-рока – я чувствую, что всё возвращается. 20 лет назад, в самом начале моего пути, я фанатела по Linkin Park и Slipknot – сейчас эту музыку слушает молодёжь, очень приятно и волнительно наблюдать эту цикличность», - объясняет Юлия Савичева.
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