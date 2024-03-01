Uma2rman, Ольга Серябкина и Юлия Савичева выступили на «Вечернем Звуке»

В этот вечер новые треки представили: Uma2rman, Ольга Серябкина, Юлия Савичева, Kamazz, Зомб, Rasa, BLIZKEY, Татьяна Куртукова, PushNova, а также молодой исполнитель GULYAEV.

“Вечерний Звук” проводится стримингом Звук в поддержку музыкальной индустрии с прошлого года и стал площадкой для продвижения артистов. Мероприятие помогает известным исполнителям поделиться результатами работы, а восходящим звездам — найти аудиторию.

Звук первым из аудиостримингов запустил коллективные презентации треков, когда на одной сцене собираются сразу около десяти музыкантов. Они исполняют свежие релизы, а также один проверенный временем хит.



Uma2rman

В этот раз на сцену вышли: Uma2rman, Ольга Серябкина, Юлия Савичева, Kamazz, Зомб, Rasa, BLIZKEY, Татьяна Куртукова, PushNova.

Вместе с уже известными исполнителями выступил GULYAEV. Он с треком “Гори ясно” попал на обложку плейлиста ГРОМЧЕ в Звуке. В этой подборке – молодые артисты, которые продвигают свои треки через приложение СТУДИО. С его помощью стриминг поддерживает новые имена в музыке.

Ведущим мероприятия стал генеральный продюсер HiFi-стриминга Звук Сергей Балдин. Для Звука такой вечер релизов — часть стратегии работы с артистами и музыкальной индустрией.



Юлия Савичева

Поддержать артистов пришли музыканты и представители индустрии: RUSSO, Lx24, ТАКЕР, ARMA, KALVADOS, SHEBA, OBMANI, MANGO, LEHOV, VAL, ARMA, Фейгин, ведущий Like FM Виталий Мишура, программный директор ЖАРА Игнат Ражников,

Сергей Балдин, генеральный продюсер HiFi-стриминга Звук:

“На презентациях “Вечерний Звук” артисты могут презентовать свои новые треки широкой аудитории через медиа, которые освещают это событие, и особенно хочется отметить, что получить такое освещение становится возможным для молодых артистов. Мы верим, что Звук смог увеличить свою ценность для музыкального сообщества”.