У каждого пятого россиянина есть «дождливый» плейлист

Чаще всего треки помогают взбодриться и заняться делами: 22% респондентов признаются, что так заставляют себя работать. 21% опрошенных включают музыку, чтобы поднять настроение, столько же — чтобы создать приятный фон и наблюдать за дождем. Есть и обратные сценарии: 15% специально усиливают «осеннюю» грусть, 11% засыпают под плейлист, а 10% используют музыку, чтобы заглушить шум дождя. Опрос приурочен к специальной осеннему проекту в сервисе Звук.

Дождь усиливает восприятие музыки. Респонденты отмечают, что в дождливую погоду мелодии обретают особенный уют и тепло (32%), эмоции от прослушивания становятся ярче и насыщеннее (25%), а треки глубже и кинематографичнее (24%). Для 17% дождь делает музыку драматичнее, для 12% – обостряет чувство ностальгии. Отдельный «дождливый» плейлист есть у каждого пятого опрошенного (20%). У трети опрошенных (36%) его нет, 24% об этом не задумывались, а 20% вдохновились идеей и планирует создать такую подборку.

Если говорить о песнях, которые лучше всего описывают настроение в непогоду, лидирует «Летний дождь» Леонида Агутина (19%). Далее — «Дождик» группы «Демо» (14%) и «Дожди-пистолеты» «Зверей» (13%). Чуть реже называют «Отшумели летние дожди» Шуры (11%) и «Седьмой лепесток» Антона Токарева (11%). «Дожди» Марины Хлебниковой вспоминают 9% респондентов.



Из домашних занятий в дождливую погоду россияне чаще всего выбирают чтение (59%). Каждый третий слушает музыку (34%), еще 29% смотрят фильмы и сериалы. Четверть респондентов занимаются бытом: убираются (25%) или готовят (25%). Еще 22% просто отдыхают, а 20% проводят время с близкими.

Среди книжных ассоциаций с осенью и дождем на первом месте у россиян «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (27%). Затем — «Гранатовый браслет» Александра Куприна (14%), «Тайная история» Донны Тартт (12%) и «Грозовой перевал» Эмили Бронте (11%). «Темные аллеи» Ивана Бунина вспомнили 10% участников опроса.

Интересно, что лишь треть респондентов (34%) всегда берут с собой зонт, а 17% регулярно забывают его дома или в офисе. Ещё 28% обходятся без зонта и готовы промокнуть, а 21% пользуются «перебежками». Но главные раздражители дождливого дня — лужи (19%) и промокшие носки (19%); дальше — ветер, вырывающий зонт (16%), смятый внешний вид (16%) и пробки (15%). При этом 9% честно признаются, что дождь им даже нравится.

К прогулкам под дождем отношение прагматично-романтичное: 31% не любят мокнуть, 22% готовы идти только под зонтом. В то же время 28% считают такие прогулки романтичными, 12% любят идти в наушниках под любимые треки, еще 7% ценят пустые улицы.