Стриминг Звук запустил объемную рекламу новых релизов музыкантов

Команда Звука разработала и запустила новую федеральную рекламную кампанию с участием артистов: в эфир телеканалов каждые две недели выходит серия промороликов. Благодаря аудиостримингу артистов увидит вся страна, а фанаты услышат своих кумиров с ТВ-экранов.



HiFi-стриминг Звук

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Рекламные видео появляются не только на телевидении. Звук сопровождает артиста, как и пользователя, на всех поверхностях, перетекая с одной на другую. Аудиосервис поддерживает музыкантов в соцсетях, на популярных онлайн-платформах, фасаде кинотеатра «Октябрь» и в диджитал-форматах самого HiFi-стриминга. Послушать релизы музыкантов можно в Звуке.

«Мы предложили музыкантам самим рассказать о релизах всей стране через экраны всех возможных устройств. Эта рекламная кампания создавалась с заботой о тех, кто предлагает свою музыку миру. И наша задача сделать так, чтобы их имена и новые треки услышали как можно больше людей. В перспективе таких проектов будет становиться все больше, а значит, все ярче станут звучать имена музыкантов и больше слушателей оценит их творчество», — сказал руководитель продуктового маркетинга HiFi-стриминга Звук Денис Скрипченко.