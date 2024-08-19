В Москве пройдет «Фестик» с секретным гостем от Звука

Гвоздем программы станет секретный гость от HiFi-стриминга Звук.

Предпоследние выходные этого лета в Москве станут жаркими: сцена пространства “Суперметалл” наполнится ритмами фестиваля “Фестик”. На нем будут все атрибуты современной городской жизни: вкусная еда, активный отдых и, конечно, много музыки. Организаторы события –– клубный проект “Диско-клуб”, объединяющий самых талантливых людей из творческой сферы, и лейбл System 108, который работает с разными направлениями искусства, включая моду, живопись, видео-арт и электронную музыку.

Есть несколько видов билетов: групповые, на оба дня, а также отдельно на субботу или воскресенье. Старт программы в оба дня –– с 16:00.

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Партнер мероприятия HiFi-стриминг Звук подготовил несколько сюрпризов для гостей: секретного артиста в воскресном лайнапе, креативную фотобудку, а также дроп футболок, созданных совместно с “Диско-клубом”. Их можно будет купить на “Суперметалле” только в дни фестиваля. А настроиться на “Фестик” поможет плейлист в профиле “Диско-клуба” –– он уже доступен в Звуке.

В программе также заявлены и другие секретные гости: их имена станут известны уже на самом мероприятии.

Максим Воробьев, маркетолог музыкального контента HiFi-стриминга Звук: «Команда Звука делает “Фестик” в этом году еще ярче и громче! Мы рады стать частью одного из самых прогрессивных событий лета в Москве. Приходите на “Фестик” за драйвовой музыкой, делайте фото на память в фотобудке Звука, а главное –– не пропустите нашего secret guest. Ждем всех на “Суперметалле” сказать лету “до встречи”. А сохранить августовские воспоминания поможет плейлист от “Диско-клуба”».