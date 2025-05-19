Диана Арбенина пообещала «убойный» концерт на «Лукойл Арене»

Основу программы, получившей название «Арбенина.Любовь», составят любимые хиты нескольких поколений и песни из нового альбома BloodyMary.



Диана Арбенина

О будущем выступлении Диана рассказала на пресс-конференции в «Театре на Цветном». Артистка призналась, что вынесенная в заголовок «Любовь» является для неё что называется “базовыми настройками”, и без него она не смогла бы жить. Рок-звезда пообещала, что концерт на «Лукойл Арене» будет «убойным» и «без долгой раскачки». Арбенина со своей командой планирует исполнить практически все песни из вышедшего в марте альбома BloodyMary, включая «Вот и я», которую вместе с ней уже поет весь зал, “Не смотри на меня” и «Сколько тебе лет». Клип на последнюю Диана представила во время встречи с журналистами. И, конечно, 7 июня поклонники услышат давно и навсегда любимые хиты «Ночных Снайперов».

Организатором концерта стала компания «МТС Live», это второй совместный творческий проект компании и Дианы Арбениной после прошлогоднего аншлагового «МТС Live Лето».

«Мы были очень впечатлены сотрудничеством с Дианой Арбениной, — рассказал Дмитрий Шмелев, креативный продюсер «МТС Live». — Это большой артист с невероятной энергией, у нее всеобъемлющая взаимная любовь с поклонниками. Поэтому сольную программу на “Лукойл Арене” мы совместно решили назвать именно так, “Арбенина.Любовь”. И мы рады, что для пресс-конференции Диана выбрала ещё одну нашу новую площадку, «Театр на Цветном», где не только рассказала про концерт, но и презентовала клип «Сколько тебе лет» на большом экране».

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По словам Дианы, 7 июня она ориентируется на шоу продолжительностью до двух часов. И в эти 100 с лишним минут публику ждет настоящий рок-н-ролл – как, впрочем, на всех “снайперских” концертах, где энергетика Дианы Арбениной заряжает зрителей сразу, мощно и необратимо.

«У меня постоянно есть желание залезать на какие-то верхотуры, и самая большая проблема перед концертом на стадионе – как одеться, чтобы все это сделать», – смеется артистка.

«Лукойл Арена» «снайперам» уже знакома – они играли здесь два года назад. Арбенина охарактеризовала площадку как «уютный и свежий» стадион. Добрым словом Диана вспомнила и СК «Олимпийский»: она с нетерпением ждет, когда завершится его реконструкция.

На пресс-конференции Диана порассуждала также и о багаже прожитых лет: с одной стороны, непросто находиться все дальше и дальше от начала творческого пути, но с другой, она абсолютно уверена, что лучшие песни, концерты и клипы еще впереди.

Зрители Арбениной уже многократно убеждались, что артистка полна энергии и находится в отменной физической форме. А в преддверии концерта 7 июня Диана объявила старт спецчелленджа, личным примером доказывая пользу занятий спортом. В ходе челленжа артистка намерена ежедневно по 50 раз отжиматься, приседать и качать пресс; фиксирировать процесс на видео и выкладывать съемки в соцсети. Арбенина призвала присоединиться к акции, стартовавшей 16 мая, своих поклонников и журналистов.