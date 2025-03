Диана Арбенина выпустила альбом «BloodyMary» о зрелой любви

На Яндекс Музыке вышла делюкс-версия альбома с комментариями Дианы Арбениной, из которых, например, следует, что название релиза не имеет никакого отношения к одноименному алкогольному напитку, а песня «Линч» навеяна одной из сцен фильма Никиты Михалкова «Солнечный удар».

В соцсетях Диана Арбенина рассказала:

В плане продакшена перед вами весьма эклектичная работа. Обычный вестибулярный аппарат вряд ли бы справился с таким полярным настроением музыкальных решений. Амплитуда очень хорошо объясняется в треке ЛИНЧ "мы взлетаем над крышами городов и пикируем птицами до земли". Этим он вдвойне притягателен - сочиненный будто бы по разному и при этом на одном дыхании. Сплавленный в одну космическую энергию из 5 самобытных. И как хорошо что я не изменила своему смелому желанию выключить барабан и влететь в электронный грув. Это нам всем очень помогло. Делай, что чувствуешь, и не бойся любить. The show must go on».