Диана Арбенина выпустила альбом «BloodyMary» о зрелой любви

На Яндекс Музыке вышла делюкс-версия альбома с комментариями Дианы Арбениной, из которых, например, следует, что название релиза не имеет никакого отношения к одноименному алкогольному напитку, а песня «Линч» навеяна одной из сцен фильма Никиты Михалкова «Солнечный удар».
В соцсетях Диана Арбенина рассказала:
«Наконец то. Наконец то BLOODYMARY с нами. Пластинка о моей любви. Пластинка, которая была записана при бескорыстной поддержке и на энтузиазме сумасшедше влюбленных в музыку и конкретно в эти песни моих безбашенных интеллектуальных друзей. Это монолитная работа. Это четкое драматургическое повествование. Максимально биографичное и дерзко-детализированное. Это альбом-благодарность за глубокую и зрелую любовь на которую я оказалась способна. Это предельная честность и острота как в перченом коктейле с одноименным названием. И больше о чувствах не стоит.
В плане продакшена перед вами весьма эклектичная работа. Обычный вестибулярный аппарат вряд ли бы справился с таким полярным настроением музыкальных решений. Амплитуда очень хорошо объясняется в треке ЛИНЧ "мы взлетаем над крышами городов и пикируем птицами до земли". Этим он вдвойне притягателен - сочиненный будто бы по разному и при этом на одном дыхании. Сплавленный в одну космическую энергию из 5 самобытных. И как хорошо что я не изменила своему смелому желанию выключить барабан и влететь в электронный грув. Это нам всем очень помогло. Делай, что чувствуешь, и не бойся любить. The show must go on».
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