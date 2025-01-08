С 10 января по 9 февраля пройдет фестиваль Юрия Башмета в Москве

Фестиваль искусств маэстро Башмета - это калейдоскоп творческих событий: концерты академической, джазовой и этнической музыки, музыкально-драматические спектакли, камерные концертные программы и многое другое.

В течение месяца в столице пройдут 18 концертных и театральных вечеров на шести центральных концертных и театральных площадках города с участием лучших артистов, получивших мировое признание. Специально по приглашению маэстро Юрия Башмета и дирекции фестиваля в Москву приедут участники из Италии и Китая. Впервые в истории фестиваля также пройдет концерт на инструментах А. Страдивари из собрания Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов России.



Юрий Башмет

Среди участников фестиваля этого года – сам маэстро Юрий Башмет и три его коллектива: Камерный ансамбль «Солисты Москвы», Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и Всероссийский юношеский симфонический оркестр, Константин Хабенский, Вадим Репин, Евгений Миронов, Ольга Бородина, Сергей Гармаш, Игорь Костолевский, Андрей Мерзликин, Михаил Пореченков, Игорь Золотовицкий, Полина Агуреева, Игорь Верник, Ильдар Абдразаков, Павел Милюков, Игорь Бутман и его Московский джазовый оркестр, Заслуженный коллектив России симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, Винченцо Капеццуто и ансамбль Сокквадро Итальяно (Италия), Массимо Кварта (Италия), Чаовэнь Ло (Китай), и многие другие.

«Радостно, что каждый год мы получаем доказательства, что этот фестиваль нужен нашему любимому городу», - говорит маэстро Башмет.

В программе этого года – шедевры академического искусства в Концертном зале им. Чайковского, спектакли, созданные по заказу фестиваля разных лет, в МХТ им.Чехова, Малом театре и Театре им. Н. Гоголя, серия камерных концертов в Башмет Центре.

Следуя доброй традиции, 10 и 11 января на сцене МХТ им.Чехова старт фестивалю даст спектакль «Не покидай свою планету» по мотивам «Маленького принца» Экзюпери с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского. Уже шесть лет фестиваль неизменно начинается с этого спектакля, ставшего аншлаговым не только в Москве, но и в России.

Также в театральную программу этого года вошли постановки прошлых лет: «Истории любви» (МХТ им.Чехова, 17 января), «Кроткая» по одноименной повести Достоевского (Малый театр, 26 января), спектакль-концерт с Евгением Мироновым «Шекспир. Шостакович. Гамлет» (Концертный зал им. Чайковского, 27 января), масштабная хоровая опера Александра Чайковского «Сказ о Борисе и Глебе» (Концертный зал им.Чайковского, 29 января), а также спектакль «Соборяне. Картины русской жизни» по роману роману Николая Лескова в постановке известной актрисы театра и кино, режиссера Полины Агуреевой (Театр им.Гоголя, 2 февраля).

Театральной премьерой фестиваля 1 февраля на сцене Театра им. Н. Гоголя станет спектакль-концерт «Когда пришла к тебе любовь» по рассказу Ю. Казакова «Голубое и зеленое» в постановке Марины Брусникиной, с участием Игоря Костолевского, а за музыкальную часть будут отвечать лично маэстро Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы».

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Центром концертной программы фестиваля станет концерт в день рождения маэстро Башмета – 24 января в Концертном зале им. Чайковского. Ежегодно маэстро отмечает свой день рождения на сцене любимого зала, в окружении друзей и слушателей. Однако программа и оформление вечера по традиции держится в секрете: из года в год публика узнает ее только уже в самом концертном зале. Среди участников концерта: Ольга Бородина, Вадим Репин и Ксения Башмет. Так же в концерте будут принимать участие Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета. Режиссером концерта выступит Виктор Крамер.

Откроет же концертную программу 15 января в Концертном зале им. Чайковского уникальный вечер «Оркестр двух столиц. Москва - Санкт-Петербург», где на сцене впервые объединятся одни из лучших симфонических коллективов Москвы и Санкт-Петербурга: Заслуженный коллектив России симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством маэстро Башмета. В программе этого концерта прозвучат 2 Ромео и Джульетты С. Прокофьева и П. Чайковского и знаменитая 6 симфония П.И. Чайковского. Этот концерт Юрий Башмет посвящает памяти своего близкого друга Юрия Хатуевича Темирканова.

3 февраля на той же сцене снова выступит дуэт, но уже не только коллективов, но двух маэстро: Юрий Башмет и Игорь Бутман вместе с «Солистами Москвы» и Московским джазовым оркестром выступят со своей знаменитой программой «Классика встречает джаз. Прогулка по Москве», доказывающей, что у классики и джаза в реальности гораздо больше общего.

4 февраля в Концертном зале им.Чайковского в рамках фестиваля выступит ансамбль из Италии – Сокквадро Итальяно и контратенор Винченцо Капеццуто, которые представят программу La Stravaganza на музыку Антонио Вивальди, где музыкальная составляющая сочетается с видео-артом с шедеврами городов Италии. В концерте будет участвовать Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

А 5 февраля на фестивале впервые пройдет уникальный концерт «Виолиниссимо» на инструментах А.Страдивари из собрания Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов России. Вечер на старинных струнных инструментах будет посвящен 100-летию со дня рождения выдающегося скрипача, «советского Паганини» Леонида Когана, чье международное признание стало лишним доказательством недосягаемой высоты российской скрипичной школы. Память великого музыканта будут чествовать скрипачи Массимо Кварта (Италия), Павел Милюков, Чаовэнь Ло (Китай), Николай Саченко, Грант Башмет и внук Леонида Борисовича Даниил Коган. Маэстро Башмет займет место за дирижерским пультом камерного ансамбля «Солисты Москвы».

Гала-концерт закрытия фестиваля состоится 9 февраля, где вместе с Всероссийским юношеским симфоническим оркестром под управлением маэстро Башмета выступит знаменитый оперный бас Ильдар Абдразаков. В программе вечера в том числе – вручение премии имени Дмитрия Шостаковича, в 1994 году учрежденной Международным благотворительным фондом Юрия Башмета.

Премия имеет особое значение в деле сохранения духовных и художественных ценностей и приумножения сокровищ мирового культурного наследия. Награда вручается исполнителям и деятелям культуры, обогатившим своим талантом мировую культуру. Среди лауреатов премии разных лет – Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Эдуард Артемьев и Никита Михалков, Виктор Третьяков, Алексей Ратманский, китайский композитор Тан Дун, Гидон Кремер. В 2022 году премии также был удостоен композитор Александр Чайковский.

Концерты в Башмет Центре, которые пройдут 18 и 19 января будут посвящены 100-летию основателя квартета им. Бородина Валентину Александровичу Берлинскому. Среди участников этих концертов – Мила Берлинская, Михаил Безносов, Ксения Башмет и несколько струнных квартетов, творчески связанных с Валентином Берлинским: Вайнберг-квартет, Квартет им.Берлинского, Романтик-квартет, Квартет камерного ансамбля «Солисты Москвы».