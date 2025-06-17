В Клину пройдет XI Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского

Среди постоянных участников фестиваля ведущие музыканты и драматические актеры, оперные и балетные артисты, оркестры и театры, звезды академической и джазовой музыки.



Юрий Башмет в Клину

Одной из главных особенностей фестиваля является проведение концертов в формате опен-эйр на территории Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского. Основные концерты проходят на открытой площадке Большой поляны Музея-заповедника, где ежегодно возводится уникальная сцена по авторским эскизам.

Следуя заветам великого композитора, фестиваль стремится к многоплановости и разнообразию программ. В этом году в рамках фестиваля запланировано шесть больших концертов самых разных жанров на Большой поляне музея-заповедника, а также концерты для жителей и гостей города в Сестрорецком парке в Клину.

Кроме того, большое значение на фестивале отдается образовательным программам. Так, состоится Международная музыкальная академия для одаренных детей в рамках Общероссийской программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России», Школа молодых журналистов пишущих о культуре, камерный вечер в Мемориальной гостиной, концерт стипендиатов Губернатора Московской области и солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета.

Особым событием, которое пройдет в период проведения фестиваля 05 июля станет масштабный проект «Ночь Чайковского» в Усадьбе Демьяново, где будет исполнена опера П. И. Чайковского «Иоланта» в авторской версии Юрия Башмета.

Среди участников фестиваля этого года выдающиеся исполнители и коллективы: Борис Березовский, Симона Кермес, Евгений Миронов, Мария Смольникова, Денис Родькин, Игорь Костолевский, артисты театра «Геликон-опера», сам маэстро Башмет и многие другие.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, Правительства и Министерства культуры и туризма Московской области и администрации г. о. Клин.

Откроет фестиваль 27 июня спектакль-концерт «Видный миру смех и неведомые ему слезы», созданный к 90-летию знаменитого композитора Альфреда Шнитке. В исполнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета прозвучит «Гоголь-сюита» Шнитке и фрагменты поэмы Николая Гоголя «Мертвые души». Музыка Альфреда Шнитке невероятно точно отражает парадоксальность, юмор, глубину и самобытность гоголевского текста, а выбранные специально для этого спектакля части оригинального текста поражают своей эксцентричностью, свежестью и современностью. Здесь не будут звучать знакомые фамилии: Ноздрев, Манилов, Коробочка, Плюшкин. В центре внимания — совсем другие персонажи Николая Гоголя в исполнении замечательного актерского дуэта Евгения Миронова и Марии Смольниковой.

Традиционный для фестиваля вечер джаза в этом году пройдет 28 июня и будет представлен концертом, объединяющим классическую музыку с кубинскими ритмами в исполнении группы Klazz Brothers & Cuba Percussion. Остроумные аранжировки артистов погрузят слушателя в мир кубинской музыки, завораживающей своими ритмами, в которых опытный меломан также сможет услышать знаменитые мотивы Чайковского, Рахманинова, Вивальди или Баха. Специальный гость вечера – королева Барокко Симона Кермес (Германия). В ее исполнении прозвучат в том числе премьеры джазовых аранжировок знаменитых сочинений Чайковского.

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29 июня программа фестиваля вновь обратится к творчеству Гоголя, но на этот раз – в сочетании с Чайковским. На Большой поляне представят оперу «Черевички» в исполнении Московского музыкального театра «Геликон-опера», режиссер Сергей Новиков. Как отмечает режиссер, в этой опере объединены два гения, Чайковский и Гоголь. Здесь не требуется никаких переносов и актуализаций. Именно сочетание Диканьки и Петербурга времен Екатерины II сегодня как нельзя лучше отвечает на вопросы нашего времени. Дерзость рождает чудо, а настоящая любовь пробивается через бытовой меркантилизм.

4 июля будет представлен спектакль-концерт «Когда пришла к тебе любовь» режиссера Марины Брусникиной по рассказу Юрия Казакова «Голубое и зеленое». В спектакле-концерте примут участие: Игорь Костолевский, Юрий Башмет, Ксения Башмет (фортепиано), Грант Башмет (скрипка) и Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Писатель Юрий Казаков – уникальное явление в советской литературе, его лирическая, простая и чистая интонация завораживает. А талантливое прочтение его текста Игорем Костолевским и интересное и разнообразное музыкальное решение Юрия Башмета, сочетание прекрасных слов и музыки, обязательно заставит каждого зрителя вспомнить и пережить заново удивительное чувство первой любви.

5 июля один из самых любимых публикой фестивальных вечеров – вечер балета. В этот раз особую программу приготовил премьер Большого театра Денис Родькин, который 3 июля отмечает 35 лет. Вместе с ним в программе выступят друзья артиста – примы-балерины и премьеры Большого театра, Театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и Мариинского театра.

В этот же вечер, 5 июля, в усадьбе Демьяново гостей ждет грандиозная «Ночь Чайковского» - уникальный концерт проекта «Путь Чайковского», в рамках которого концерты проходят в особо значимых для композитора местах. В усадьбе Демьяново в подмосковном Клину «Ночь Чайковского» пройдет уже в четвертый раз, и в этом году будет представлена премьера оперы П.И. Чайковского «Иоланта» в авторской версии маэстро Юрия Башмета.

Старинная усадьба, история которой ведется с 1625 года, не была местом жительства Чайковского. Однако имеет к композитору самое непосредственное отношение: усадьбой владел брат композитора Танеева, близкого друга Петра Ильича. А на территории усадьбы вовсю кипела богемная жизнь: в переоборудованных в дачи флигелях жили Скрябин, братья Васнецовы, Тимирязев, Гнесины, Андрей Белый и другие. Для масштабного концерта на поляне будет возведена специальная сцена, а музыкальное действие будет дополняться световыми и визуальными эффектами.

Начало концерта в 21:00, вход свободный.

Финальным аккордом фестиваля 06 июля станет выступление Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением маэстро Юрия Башмета и солистов: пианиста Бориса Березовского и скрипача Ло Чаовэня.

В программе вечера – знаменитые сочинения Петра Ильича: Первый концерт для фортепиано с оркестром, увертюра к опере «Пиковая дама» и Шестая, Патетическая симфония, которую композитор написал в Клину – в том самом доме, который до сих пор находится на территории Музея-заповедника.

Продажа билетов на концерты XI Международного фестиваля искусств осуществляется на сайте и в кассах Музея-заповедника П. И. Чайковского.